勞福局建議合併交通意外援助計劃兩項補助冀減濫用　援助最高日數降至60日　平均每日獲發330元 (16:27)

據立法會福利事務委員會文件，勞福局及社署已完成檢討，並提出多項建議。計劃目前設5個補助項目，包括殮葬補助、死亡補助、傷殘補助、受傷補助及臨時生活補助，當局指受傷補助與臨時生活補助的目的及申請條件相近，受惠群體亦有重叠，建議兩者合併成體恤補助。

文件指，體恤補助申請人平均每日可獲發330元，最多60天病假為限，當局解釋，考慮到60天足以讓申請人辦理其他援助，如綜援、傷殘津貼等，故建議調整。當局亦建議這項補助金額按過去一年甲類消費物價指數變動每年調整。當局也建議調整申領計劃的資格，最低病假日數將回復至計劃實施初期的7天。局方提到，鑑於2021/22至2023/24三年內，有逾2000名申請人於兩年內重覆申請援助，涉逾5000宗個案，佔該3年獲批個案約19%，建議設規則限制體恤補助於兩年內只可申領一次。

文件也提及，社署去年將多宗涉虛假醫療證明文件的個案轉交警方調查，警方其後展開大規模調查行動，扣捕逾300名涉案人士，涉及約1400萬元援助款項，社署會繼續加強抽查。