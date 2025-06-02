海事處前助理處長指無留意船廠評估有誤　稱南丫四號無重大改裝毋須重計穩性數據 (16:06)

廖朝暉於1997年加入海事處任驗船主任，2005年至2010年派駐本地船舶安全組，2012年海難發生時擔任高級驗船主任，其後晉升助理處長，現已退休。廖表示，驗船主任負責審批船廠提交的「破艙穩性計算書」，就新船而言，他們會自行輸入數據，比對海事處和船廠計算是否接近；就舊船而言，若不涉重大改動，他們不會重新輸入資料，只會簡單比對數據。

廖朝暉透露，海事處用作評估穩性的軟件頗昂貴，整個部門只有一部電腦設置軟件，需時3至4日輸入數據和計算結果，故驗船人員一向評估舊船穩性，毋須再入電腦數據，只會比對往年的穩性資料。死因研訊主任引述其他證人指，驗船主任有責任將數據重新輸入電腦計算，說法和廖的證供有出入。廖回應指，海事處只有一套軟件，若重新輸入資料，或得出相似結論。

廖朝暉的下屬、驗船督察周圖銳早前供稱，南丫四號2005年申請升高船底的壓載物，周按廖的指示，沒有重新計算穩性數據。廖庭上供稱，記不起和周的對話，但強調升高壓載物對穩定性影響不大，「類似屋企裝修，將傢私搬位」，並非重大改裝。廖表示，升高壓載物對縱向重心（longitudinal centre of gravity）影響不超過1%，屬於可接受範圍，故他指示下屬毋須重新計算。

退休驗船主任李國輝則指，一般視乎情况，決定會否核實下屬提交的穩性計算，因穩性計算牽涉很多細節，毋須從新計算一次。李指信納坊間船級社或獨立顧問的評估，「我哋唔會每樣嘢自己重新計算」。