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環團揭擬議生態旅遊片區中22公頃地已受人為破壞　倡撤住宅規劃免變地產項目 (14:54)

政府正發展生態旅遊，‬‭綠‬‭色‬‭和‬‭平‬‭聯‬‭同‬‭本‬‭土‬‭研‬‭究社‬‭今（2日）發布有關香港生態旅遊政策研究報告，發現南大嶼及尖鼻嘴、流浮山、白泥一帶共有‬約22.4公頃具生態價值土地遭人為破壞，面積逾一整個維園，範圍涉及郊野公園與海岸保護區‬等。兩個團體促政府檢討現行「生態旅遊」的發展計劃，撤回與保育原意相違的住宅規劃，不要令生態旅遊‬‭片區變成地產項目。當局亦應參照國際標準，訂立全面的生態旅遊政策，包括具法律約束力的原則及‬監管機制，例如進行基線生態調查。

報告亦發現，政府於尖嘴白泥發展意向書列出初步發展參數，當中「其他相容用途，包括但不限於私人住宅發展」、「政府、機構或社區設施」及「休憩用地」三項用途，文字上分別建議發展面積為最多10.5公頃、約6公頃及約5公頃，合共約21.5公頃。不過，研究團隊透過地理資訊工具分析，發現實際覆蓋面積達約31公頃，較表格所列總和多出約9.5公頃，質疑圖文不符，並為日後爭取改劃更多住宅用地預留彈性空間，令發展商可從中賺取更大利潤，促請政府進一步提供資料以釋疑慮。

報告提到，相關土地內包括發展商土地儲備，並曾多次申請改劃作住宅用途，但遭城規‭會否決，如今卻納入可建住宅範圍，變相提升其發展成功率，引起關注政府是否有意迎合發展商利益，以吸引投資為優先考慮，質疑政府想以新發展區模式，推動生態旅遊。

報告指出，根據國際經驗顯示，一旦缺乏政策框架、引入私樓項目甚至由發展商主導，生態旅遊原則將被嚴重削‬弱。以新加坡萬泰野生動物園為例，該動物園以高人流及基建帶動等大眾旅遊模式，發展生態旅遊反威脅環境，例如當地極危物種馬來穿山甲遭「路殺」數目由2016至2021年每年四宗，增加至2021年起的每年20宗。

綠色和平城市發展項目主任夏淳權表示，早前旅客逼爆東壩已暴露預備不足下大推生態旅遊的反效果，認為增加交通班次或人手僅為「止痛藥」，若繼續放任政策真空‬，將影響其他具生態價值地區，擔心發展生態旅遊恐變破壞。

本土研究社研究員黃肇鴻指出，有外國學者批「私樓旅遊」令地產商得益，卻破壞自然、消耗資源‬及不可持續，而目前政府在財赤下依賴發展商投資發展生態旅遊片區，或會更易屈服於壓力，令生態旅遊規劃「走樣」，步外國失敗案例後塵，甚至成為科學園及數碼港的翻‬版。

兩個團體促政府檢討現行「生態旅遊」的發展計劃，撤回與保育原意相違的住宅規劃，不要令生態旅遊‬‭片區變成地產項目。當局亦應參照國際標準，訂立全面的生態旅遊政策，包括具法律約束力的原則及‬監管機制，例如進行基線生態調查、設環境承載上限等、落實回饋社區機制等。

相關字詞﹕生態‬‭旅遊 片區 綠色和平 南大嶼 尖鼻咀 編輯推介

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