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蔡天鳳謀殺案前家姑涉妨礙司法公正　蔡母稱報警尋女卻被鄺港智辱罵　指被告因「身有屎」而拒警入屋 (14:36)

女子蔡天鳳碎屍案，其前夫鄺港智一家四口被捕，前家姑被控妨礙司法公正罪並不認罪，案件今（2日）於區院開審。控方的開案陳辭稱，被告與蔡天鳳的母親張燕花通電話時，承認她因她「身有屎」而無向對警員說實話。張燕花今早出庭作供表示，她發現女兒失蹤後報警，卻被鄺港智以粗言穢語辱罵。

被告李瑞香（63歲，退休人士）被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指，她2023年2月22日至2月23日妨礙和阻撓警務處對鄺港智的調查和拘捕。開案陳辭稱，鄺港智2015年因被控7項盜竊罪須在區院受審，保釋期間沒向警署報到。警員2017年3月到將軍澳的單位搜捕鄺，並向李瑞香表明鄺被通緝，應門的李瑞香則稱自2016年起不知道鄺的下落。蔡天鳳與鄺港智2017年離婚後，讓一對子女及李瑞香入住她購入的何文田KADOORIA單位，並安裝可錄影和錄音的閉路電視，拍攝到鄺在2023年2月多次出入單位並與李互動。

陳辭續指，蔡天鳳2023年2月21日失蹤，張燕花與蔡的伴侶譚方駿同日到警署報案，李得悉張報警後情緒激動。KADOORIA單位的閉路電視片段顯示，鄺港智同年2月22日凌晨離開單位，李催促他離開並問「有冇車嚟接你？」李其後被指在警方調查鄺的案件時提供虛假資料。李瑞香又與「前親家」張燕花通電話，承認因「身有屎」而無如實回答警方問題，又透露為免鄺的物品被警方發現而拒絕警員入屋。李稱全家都需「遮掩」，並叫張對警員聲稱沒與鄺聯絡。

張燕花於庭上表示，她因女兒蔡天鳳失蹤而報警，鄺港智得悉後致電她並以粗口辱罵「X街啦，你報警都唔通知我。」張感奇怪，因鄺家全員在蔡失蹤後都不擔心，只稱沒事。張當時再致電李瑞香，亦被對方指責不應報警，認為蔡可能會因此被綁匪撕票。

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