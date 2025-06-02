香港罕現C組輪狀病毒　袁國勇料病人最可能因進食未煮熟食物後感染 (11:01)

袁國勇今早（2日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，以往香港較常見A組輪狀病毒，今次是第一次在香港發現C組輪狀病毒；由於病毒不常見，故大部分實驗室都不會進行相關測試，醫管局日後會針對嚴重腹瀉個案，進行C組輪狀病毒的檢測。他稱，文獻對該病毒的記載不多亦不清楚，並未有解釋病情或會引起的併發症，團隊仍要多研究其毒性並加強監測。

兩人基因排序不一致 個案無關連

港大團隊早前回顧2月瑪嘉烈醫院及伊利沙白醫院送往實驗室的954個糞便樣本，發現一名29歲女子的糞便樣本同樣檢測出C組輪狀病毒，袁國勇指，女子與離世醫生之間的感染無任何關連，兩人驗出的病毒屬同一基因型，與俄羅斯、意大利及日本曾發現的病毒較為接近，但基因排序並不一致，不過可排除是新發性傳染病；由於兩人都是在2月初時開始腹瀉，有理由相信當時社區有很輕微的爆發。他又指，病人最大機會是進食未完全煮熟食物而感染，亦有可能是分別接觸到兩個輸入病例。

他提醒市民，尤其是65歲以上、曾做過胃部手術、長期病患或免疫力較低的人士要注意廚房及手部衛生，避免進食生冷食物及未經煮熟海產。袁國勇又提醒，如果市民出現急性腸胃炎症狀，一定要補充足夠水份及電解物；若出現高燒、屙血等，醫生才會考慮處方抗生素，亦重申不應選擇非類固醇消炎藥，否則會破壞腸道黏膜，更易引起併發症。