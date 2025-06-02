水務署長：未知皇后山邨食水黑點來源　強調對人體無害 (10:50)

對於黑點來源，黃恩諾稱尚在調查中，若經外來水管進入，但濾網完好無缺，按理物質沒有穿過濾網；而皇后山邨屬新屋苑，物料不應剝落，正與房屋署檢查供水系統。他又指此類事故通常涉及供水設備物料剝落，愈冲愈細形成黑點；至於內部喉管膠圈剝落，被泵房扇葉打散的推測，他稱不能排除任何原因，強調黑點屬於「惰性物質」，對水質和人體無害。

黃恩諾說，自上周五起多次冲洗水缸、供水管等設備，黑點大致上已移除，樣本水質正常，署方以非常幼細的濾紙檢測也不見黑色沉澱物，相信問題已經解決。但他亦指喉管有很多細微枝幹，難保仍有沉澱物殘餘在居民水管，建議居民先開水喉2分鐘才用水。水務署也會與房屋署探討在各區公屋安裝水質檢查傳感器。

北區區議員、皇后山關愛隊隊長胡景鵬在同一節目表示，第一天發現問題時收到很多居民求助，他稱黑點帶有黏性，有不少居民選擇自行買水，昨晚再向十多名居民了解，對方均反映食水尚有黑點，但數量減少。

他又說入伙不久時也曾發現食水有黑點，料或涉濾網密度問題，當時在增加濾網及清洗水缸後，仍有少部分居民反映尚有黑點，但同時稱冲洗較久後情况則有改善。