明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海運戲院今晚3場「盲盒場」告別觀眾　尾場以李小龍《唐山大兄》作結 (20:58)

【23:20更新】海運戲院今晚以3場「盲盒場」告別觀眾，皆放映上世紀70年代經典港產片。1971年上映、武打巨星李小龍代表作之一《唐山大兄》曾於海運舉行首映禮，今晚最後一場「盲盒場」亦以《唐山大兄》作結。

屹立尖沙嘴約56年的海運戲院今日最後營業，全日有6個場次，其中最後3場是「告別海運 嘉禾經典盲盒場」，戲票已售罄。有市民表示不捨巨型銀幕，並提及因海運戲院有前後門，約人時曾「擺烏龍」，差點錯過電影播映；亦有市民稱海運盛載不少人的回憶，慨嘆近年較少「好戲」上映，導致不少戲院不敵時代巨輪而倒閉。

大批市民昨特意觀看「盲盒場」，並提早到海運戲院「打卡」留念，首兩場先後於下午5時半及7時40分的「盲盒場」分別放映港產片《半斤八兩》和《猛龍過江》。觀眾黃先生以前在尖沙嘴工作，幾乎每逢放工便會到海運戲院看戲，由20多歲首次到海運，到70多歲告別海運感到無奈，畢竟海運戲院屬香港市民集體回憶。他說，近年見證不少戲院不敵時代巨輪而倒閉，包括海運戲院，「近年較少好戲，戲院捱唔住」，認為電影質素與營運戲院互相影響。

七旬市民譚女士得知海運戲院結業，上周來看戲後，今日再來送別海運。譚女士說，最不捨是海運戲院的巨型銀幕，並憶述與當時男友相約在海運看戲，「我男朋友前面等我，我喺後面等咗半個鐘，嗰時又無電話，好鬼激氣」，幸好未有錯過放映時間；她又憶述小時候儲錢打算到海運戲院看《殉情記》（改編自莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》），但被母親發現及擔心她學壞，立即掉棄戲票，她當時大感可惜，「一張戲飛5元，當時9.9元可以食一餐聖誕大餐」。

譚女士續說，每逢有「大製作」上映皆會來海運戲院觀賞，例如《星球大戰》、《大白鯊》，但近年興建新戲院後，她便轉往戲種較多的尖沙嘴K11 ART HOUSE，又強調戲院無法被影視串流平台取代。

烏溪沙居民温太昨今兩日皆專程前來海運看戲，今日更一行5人到來觀看「盲盒場」，該場場次播放《半斤八兩》。温太說深受感動，笑言主角許冠文由《半斤八兩》至近年《破．地獄》，多年來同樣演技非好。她又說，每逢有西片上映，必到海運戲院，而且戲院地理位置方便，以往聖誕節到海運看戲後，可順道到附近觀賞燈飾。對於近年不斷有戲院倒閉，温太說，自己平均每周最少入一次戲院「捧場」，仍對香港電影業有信心，希望大家可留港看戲而非北上。

相關字詞﹕海運戲院 編輯推介

上 / 下一篇新聞