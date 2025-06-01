戲迷送別海運戲院最後一日　「盲盒場」放映《半斤百兩》《猛龍過江》 (20:58)

大批市民昨特意觀看「盲盒場」，並提早到海運戲院「打卡」留念，首兩場先後於下午5時半及7時40分的「盲盒場」分別放映港產片《半斤八兩》和《猛龍過江》。觀眾黃先生以前在尖沙嘴工作，幾乎每逢放工便會到海運戲院看戲，由20多歲首次到海運，到70多歲告別海運感到無奈，畢竟海運戲院屬香港市民集體回憶。他說，近年見證不少戲院不敵時代巨輪而倒閉，包括海運戲院，「近年較少好戲，戲院捱唔住」，認為電影質素與營運戲院互相影響。

七旬市民譚女士得知海運戲院結業，上周來看戲後，今日再來送別海運。譚女士說，最不捨是海運戲院的巨型銀幕，並憶述與當時男友相約在海運看戲，「我男朋友前面等我，我喺後面等咗半個鐘，嗰時又無電話，好鬼激氣」，幸好未有錯過放映時間；她又憶述小時候儲錢打算到海運戲院看《殉情記》（改編自莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》），但被母親發現及擔心她學壞，立即掉棄戲票，她當時大感可惜，「一張戲飛5元，當時9.9元可以食一餐聖誕大餐」。

譚女士續說，每逢有「大製作」上映皆會來海運戲院觀賞，例如《星球大戰》、《大白鯊》，但近年興建新戲院後，她便轉往戲種較多的尖沙嘴K11 ART HOUSE，又強調戲院無法被影視串流平台取代。

烏溪沙居民温太昨今兩日皆專程前來海運看戲，今日更一行5人到來觀看「盲盒場」，該場場次播放《半斤八兩》。温太說深受感動，笑言主角許冠文由《半斤八兩》至近年《破．地獄》，多年來同樣演技非好。她又說，每逢有西片上映，必到海運戲院，而且戲院地理位置方便，以往聖誕節到海運看戲後，可順道到附近觀賞燈飾。對於近年不斷有戲院倒閉，温太說，自己平均每周最少入一次戲院「捧場」，仍對香港電影業有信心，希望大家可留港看戲而非北上。