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【圖輯】同鄉市集嘉年華今起維園舉行　警方會場內外佈防巡邏 (18:07)

一連5日的「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」今日（1日）在維園揭幕，將橫跨六四，政務司長陳國基形容活動是推廣同鄉文化的年度盛會，讚揚有助「以鄉情促交融，以文化聚人心」。維園連續第6年無舉辦六四悼念集會，有入場市民稱活動不影響他對六四的看法，「燭光在心中」。亦有市民認為時代已改變，與其將維園空置，舉辦其他活動是好事。

今日中午入場市民眾多，場內人頭湧湧。警方在嘉年華會場內外佈防，場內除了大會保安，亦有多名機動部隊警員巡邏，不過未有一如去年穿上戰術背心。市民入場前需接受安檢，大會人員會檢查隨身物品。大會在場外告示板列明，入場人士必須遵守《港區國安法》等香港法律，亦不能攜帶「有政治成分的物品」入內，不得「進行任何政治活動／宣示」。

唐女士與8歲的兒子Eason一同到場，花費100元購入新疆酸奶和乳酪，支持舉辦嘉年華，有助內地與香港在文化上互相認同。Eason說對於攤位展示哪吒和豬八戒的公仔印象深刻，不過沒有購買，稱「因為太熱，我想快啲返屋企」。政府「共創明『Teen』計劃」亦安排學員到場參觀，就讀中一的吳同學認為活動熱鬧，有助他認識國家各地區文化，「不單只香港，中國不同省份都認識到」。

市民陳先生與陳太表示，到場旨在「趁熱鬧」，冀了解不同省份的特色與特產，沒有計劃購物。對於維園連續三年在六四當日舉辦嘉年華，陳太坦言「初時有很強烈的感覺」，認為是想消除維園在六四的象徵意義，「（現在）可能經過歲月的洗禮，就沒刻意去想」。她強調，任何活動都不會影響她對六四事件的看法，「不需要很多形式，有自己的信念就可以」。陳先生補充道，儘管維園表面上歌舞昇平，但他相信「燭光在心中」。

居港南非人Kelvin與美國旅客Lesley結伴到嘉年華，他們認為活動精彩，但對於現場欠缺英文介紹感到可惜，沒法投入參與嘉年華。「我們試食了很多食物，但不知道是什麼。看到很多人穿上傳統服裝，但不知道他們來自哪裡」。對於維園由舉辦六四集會演變成為嘉年華，Kelvin認為言論和示威自由固然重要，不過時代已經改變，目前香港不容示威，「六四示威已是過去」，與其空置場地，倒不如舉辦其他活動。

嘉年華設近300個攤位　售賣各地特色產品及食物

家鄉市集嘉年華由香港廣東社團總會、香港福建社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會等30個省級同鄉社團合辦。嘉年華今年擺設近300個攤位，售賣各地特色產品及食物，大會今年引入科技主題，設有「機械人煮麵」、「機械人咖啡」等攤位，亦有文藝表演、運動體驗等活動。

政務司長陳國基、民青局長麥美娟、保安局長鄧炳強出席嘉年華開幕典禮。陳國基致辭時表示，嘉年華已經成為推廣同鄉文化的年度盛會，深受市民和遊客歡迎，能體驗不同獨特鄉情文化、品嚐各地家鄉傳統美食、選購特色產品，形容是「以鄉情促交融，以文化聚人心」。
 

相關字詞﹕同鄉社團家鄉市集嘉年華 維園 六四事件 編輯推介

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