粉嶺皇后山邨食水疑現雜質　水務署稱水缸樣本水質安全 (17:00)

水務署於5月30日早上收到市民反映皇后山邨有個別單位的食水供應發現有黑色沉積物，署方派員到場了解及調查，包括到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處；皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情况。

水務署將與房屋署詳細檢查供水系統其他部分

水務署又說，為審慎起見，已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣，皇后山邨物業服務辦事處亦在昨日（5月31日）及今日（6月1日）清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸。署方強調十分重視水質安全，會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情况，並與房屋署聯繫，繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分。

房屋署則表示對事件非常關注，已即時採取跟進行動，包括與水務署聯合檢查內部供水系統，並研究加強過濾供水系統的措施。房署稱，會加密清洗進入地面水缸前的過濾格的次數，並加密沖洗屋苑範圍內的不同供水設施，亦會與區議員及關愛隊緊密聯繫，為居民提供適切的協助。