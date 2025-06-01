馬鞍山截犯罪團伙拘7男子　及時制止金行遭爆竊 (15:22)

被捕的7名男子，年齡由19至44歲，當中一人為外籍，其餘為本地人，他們涉嫌企圖爆竊被捕，他們全部被帶署扣留調查，案件由新界南總區重案組跟進。該珠寶金行在事件中沒有任何損失。

根據網上圖片顯示，警方臨時封鎖鞍䘵街新港城中心對開快線、被截停一輛白色平治私家車，黑布蒙頭男子被探員押至車旁搜證，在商場涉事的珠寶金行亦被圍封，有軍裝警員看守，另亦有探員蒐證。涉事珠寶金行今午已如常營業。據了解，職員接獲指示不可對事件向外透露。

警方根據情報，於今凌晨約5時在馬鞍山鞍祿街18號採取執法行動，先在商場外拘捕4名男子，其後再截停兩輛懷疑涉案私家車，並再拘捕另外3名涉案男子。行動中，探員在被捕人身上檢獲一批懷疑爆竊工具，包括一把石屎釘槍、一柄木槌及3支螺絲批。探員亦在截停的兩輛私家車檢獲懷疑與案有關的溶金爐、電子磅、手套。案件仍在調查中，由新界南總區重案組跟進。