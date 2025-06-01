馬鞍山截犯罪團伙拘7男子　及時制止金行遭爆竊 (15:22)

警方於馬鞍山拘捕犯罪團伙，及時制止一間金行遭爆竊。警方根據早前接獲情報，相信有犯罪團伙準備在馬鞍山新港城中心商場一間珠寶金行進行爆竊，探員今清晨（1日）在商場附近一帶埋伏，待時機成熟展開行動，截獲兩輛涉案私家車及先後拘捕7名男子，並檢獲懷疑爆竊工具及溶金爐等與案有關物品。
被捕的7名男子，年齡由19至44歲，當中一人為外籍，其餘為本地人，他們涉嫌企圖爆竊被捕，他們全部被帶署扣留調查，案件由新界南總區重案組跟進。該珠寶金行在事件中沒有任何損失。
根據網上圖片顯示，警方臨時封鎖鞍䘵街新港城中心對開快線、被截停一輛白色平治私家車，黑布蒙頭男子被探員押至車旁搜證，在商場涉事的珠寶金行亦被圍封，有軍裝警員看守，另亦有探員蒐證。涉事珠寶金行今午已如常營業。據了解，職員接獲指示不可對事件向外透露。
警方根據情報，於今凌晨約5時在馬鞍山鞍祿街18號採取執法行動，先在商場外拘捕4名男子，其後再截停兩輛懷疑涉案私家車，並再拘捕另外3名涉案男子。行動中，探員在被捕人身上檢獲一批懷疑爆竊工具，包括一把石屎釘槍、一柄木槌及3支螺絲批。探員亦在截停的兩輛私家車檢獲懷疑與案有關的溶金爐、電子磅、手套。案件仍在調查中，由新界南總區重案組跟進。