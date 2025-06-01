周霽落區到長亨邨調研　稱責重如山「全身心服務一國兩制偉大實踐」 (16:01)

周霽說，有幸到中聯辦工作，是習近平、黨中央對其的高度信任。他自言深知責重如山，定將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持特首和特區政府依法施政。他續說，會全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，並全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

周霽亦提到，區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，希望他們繼續發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，「以更多喜聞樂見的形式服務街坊，幫助解決憂心事、煩心事」，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感，以實際行動詮釋愛國愛港。