明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

周霽落區到長亨邨調研　稱責重如山「全身心服務一國兩制偉大實踐」 (16:01)

新任中聯辦主任周霽今（1日）到九龍婦女聯會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研。周霽表示，國家主席習近平對香港同胞福祉念茲在茲，而他到港履職後首次落區調研，就是來了解社區工作情况和市民生活。他又說，建設美好香港是中央的殷切囑托，也是市民的共同心願，將潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。

周霽說，有幸到中聯辦工作，是習近平、黨中央對其的高度信任。他自言深知責重如山，定將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持特首和特區政府依法施政。他續說，會全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，並全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

周霽亦提到，區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，希望他們繼續發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，「以更多喜聞樂見的形式服務街坊，幫助解決憂心事、煩心事」，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感，以實際行動詮釋愛國愛港。

相關字詞﹕周霽 中聯辦 編輯推介

上 / 下一篇新聞