陳茂波稱國際調解院有助提升香港競爭力　可促進發展與全球南方關係 (11:18)

陳茂波認為，高效、公平、公道、獲各方信賴的爭議解決機制是推動更多國際投資和貿易的重要支撐之一，有助增強投資者的信心，而相較於「仲裁」，「調解」具有更靈活、更經濟等的優勢，有助爭議各方長遠關係的維持。

陳茂波又提到，近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，過去兩年多在創科、法律、教育、旅遊等領域的交流合作亦正不斷提升，例如上周在港舉行的第二屆「香港—沙特資本市場論壇」，首隻伊斯蘭債券ETF（交易所買賣基金）在香港上市，反映香港與沙特在金融市場的互動頻繁、有來有往。

他指出，不論是東盟或是中東，全球南方地區的人口都非常年輕，近年的政治環境亦相對平穩，他們都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，並願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善，而香港是它們理想的合作夥伴。