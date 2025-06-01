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調解院無歐美參與　林定國：數字理想並觸及逾26億人口　信更多國家將參與 (12:13)

國際調解院總部落戶香港，33國上周在灣仔簽署《關於建立國際調解院的公約》。律政司長林定國今（1日）在商台《政好星期天》稱，認為33個締約國是「理想數字」，觸及26億至27億人口，也歡迎其他國家參與。對於歐美主要國家未加入，他指有信心隨調解院投入運作，將有更多國家支持。

林定國認為33個締約國屬「理想數字」，因傾談階段只有19個國家參與，宣傳時也只有20多國，最終有33國，也觸及26億至27億人口，涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲，歐洲也有兩個國家。他又表示33國非最終數字，歡迎其他國家參與，並指就算不簽約也可使用服務。

有意見認為歐美主要國家未加入，或影響權威性，林定國稱實際成果才重要，有信心隨時間有更多國家支持，又說成功的國際公約要幾十年建立信心，盼以「長遠眼光、更高格局」看待。

林定國：調解結果具約束力  將努力建立制度公信力

至於成立調解院的迫切性，林定國說國際爭議長期存在，強調調解不是零和游戲，而是互惠共贏。他又相信國與國無理由不執行自願參與的調解結果，加上現時多使用國際公約落實調解成果，具約束力，而人民間爭議的仲裁成果可轉化為判決書，具法律執行力。問到現時聯合國機制下不少決定無法執行，他稱持樂觀態度，不應把焦點放在小部分國家不遵從的「沮喪例子」，認為大部分國家願意和平解決問題。

林定國另在無綫節目《講清講楚》被問到以巴衝突、俄烏戰爭等能否在調解院處理，他表示有些國家覺得不適合的問題，不會強制交給調解院。問到調解需雙方同意，啟動門檻會否較高，他稱是「誠意問題」，邏輯上國家也希望爭議盡快結束，有動機解決，調解院也需建立制度，讓國際相信調解員中立性、經驗，鼓勵大家使用。他又指香港在商事類案件經驗較多，但不反映將來只吸引此類案件，調解院將處理不同案件。

林定國在港台節目又指以往國際欠缺政府之間專注調解的機構，調解院可補充短板，亦屬公共法治產品，並非單純為個別國家個人利益，鼓勵所有國家和平解決國際爭議，相信在紛亂環境中具吸引力。

本港人才強項非國家間仲裁  但商事仲裁經驗豐富

至於本港仲裁人才，林定國表示調解院處理幾方面爭端，對於國與國之間的糾紛，資深外交人員可能較適合，未必是本港人才強項；但處理國際商事爭議，本港相當多經驗和人才，但也要努力爭取進入調解員名冊。

林定國又說，調解院選址灣仔舊警察總部，估計今年中完成改建，但取決於秘書處物色人員、建立管治架構等進度，以及其他締約國內部批准、提交案件等事宜上配合，冀今年底至明年初正式運作。

相關字詞﹕林定國 國際調解院 關於建立國際調解院的公約 編輯推介

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