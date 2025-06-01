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積金易投入運作將滿一年　劉麥嘉軒：大致暢順　行政費逐步再下調 (10:33)

「積金易」平台投入運作即將滿一年。積金局主席劉麥嘉軒今（1日）發表網誌，稱平台運作至今整體系統運作大致暢順，行政費亦將逐步再下調，預計積金易收費將在10年內，將由目前的0.37%減到0.20%至0.25%，總計可以節省300億至400億元，相等於受託人現時收取的行政費降低41%至55%。

劉麥嘉軒又指，「積金易」今年3月開展第二階段的上台工作，多個中型強積金受託人及計劃陸續依次加入平台；當完成第二階段上台工作，積金易將涵蓋逾270萬個計劃成員帳戶和約7萬個僱主帳戶。她呼籲即將加入「積金易」的強積金計劃成員及僱主，細閱受託人提供的資訊包。她續說，團隊亦正馬不停蹄為快將展開的第三階段上台作準備，正不斷優化平台，形容此階段極具挑戰性，涉及規模最大的4個強積金受託人。

劉麥嘉軒指，根據過往的經驗，轉用「積金易」的初期，用家可能會出現磨合或不適應的個別情况；一些僱主提供的公司註冊資料不符要求而未能登記，或使用自動轉帳支付供款但因帳戶結餘不足而扣款被拒等，不過這些問題經跟進後一般很快可以解決。她表示，為進一步協助僱主順利過渡，積金局已加強一系列支援工作，當中「積金易」外展隊服務由去年6月至今年5月已累計出動超過4000次，3間服務中心亦合共錄得近1.9萬人次到訪，呼籲其他即將上台的僱主善用這些服務。

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