積金易投入運作將滿一年　劉麥嘉軒：大致暢順　行政費逐步再下調 (10:33)

劉麥嘉軒又指，「積金易」今年3月開展第二階段的上台工作，多個中型強積金受託人及計劃陸續依次加入平台；當完成第二階段上台工作，積金易將涵蓋逾270萬個計劃成員帳戶和約7萬個僱主帳戶。她呼籲即將加入「積金易」的強積金計劃成員及僱主，細閱受託人提供的資訊包。她續說，團隊亦正馬不停蹄為快將展開的第三階段上台作準備，正不斷優化平台，形容此階段極具挑戰性，涉及規模最大的4個強積金受託人。

劉麥嘉軒指，根據過往的經驗，轉用「積金易」的初期，用家可能會出現磨合或不適應的個別情况；一些僱主提供的公司註冊資料不符要求而未能登記，或使用自動轉帳支付供款但因帳戶結餘不足而扣款被拒等，不過這些問題經跟進後一般很快可以解決。她表示，為進一步協助僱主順利過渡，積金局已加強一系列支援工作，當中「積金易」外展隊服務由去年6月至今年5月已累計出動超過4000次，3間服務中心亦合共錄得近1.9萬人次到訪，呼籲其他即將上台的僱主善用這些服務。