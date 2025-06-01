預留土地作「組裝合成」測試研發 組件內地生產節省成本 (08:30)



明報記者 蔡穎琳

發展局稱，政府已預留青衣、北都及龍鼓灣填海區的土地發展先進建造業，包括「組裝合成」產業，例如新界北新市鎮將預留約20公頃土地，其中約6公頃位於「優先發展區」，預計「優先發展區」由政府主導的土地平整工程最早於2028/29年展開。

被問到為何採用MiC後建築工程投標價格指數仍未下降，發展局回應稱，建築工程投標價格指數於2016年升至高位，隨後回落，2021年再回升，有關指數變化反映工人工資、主要物料、環球經濟環境等因素，目前MiC建築在整體工程量佔比仍較少，對相關指數影響並不顯著。局方亦引述港大對MiC先導項目的研究，指採用MiC可使建築成本降低約10%。

2019年，時任特首林鄭月娥出席組裝合成建築法國際會議時表示，長遠需探索在本地生產組件是否可行。今屆政府上任後，2022年《施政報告》宣布會制訂加強組件供應鏈的措施，包括為業界在北都提供生產和儲存用地。2023/24年《財政預算案》指已預留1500萬元研究及落實加強MiC組件供應鏈的措施，包括探討於北都設立生產和儲存用地。發展局2024年4月提交立法會發展事務委員會文件稱，會在北都預留土地，研究在龍鼓灣填海區進一步開發土地，用作MiC檢測認證、技術研發、生產和儲存等。



不過，去年《施政報告》提及推出MiC製造商認證計劃，配合內地作為生產基地。發展局去年12月提交立法會發展事務委員會文件稱，擬於新界北新市鎮預留先進建造業用地，包括提供相關研發、認證、儲存及訓練設施與高效建築，如MiC及「機電裝備合成法」（MiMEP），則未提本地生產MiC。



香港建造商會會長廖聖鵬表示，在港生產MiC受勞工成本及土地資源影響，成本較內地高至少一倍，故在港測試研發MiC較可行，政府亦可考慮以短期租約形式，讓業界在棕地儲存MiC組件。他說，隨着香港逐漸使用MiC，在內地生產成本愈來愈低，據其了解，現時香港使用MiC成本已較初期減少三至四成。



香港測量師學會工料測量組主席魏志衡稱，香港地價較內地貴，故內地設MiC廠房具優勢，但有時需從香港運送符合香港標準的洗手盤等配件至內地廠房，整體成本或增。他建議香港未來可擔任「中轉站」角色以儲存或加工抵港的MiC組件，亦可發展MiMEP。



工程界立法會議員盧偉國稱，在港生產MiC只屬政府過去擬議用途之一，香港亦需儲存從內地運送的MiC組件，因此與香港將預留土地及集中MiC研發測試並無矛盾。