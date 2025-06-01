日本軍債未償還 香港索償協會未言棄 抗戰勝利80年 促正視歷史 (09:00)

明報記者方寧



自1960年代起，一批市民自發組建香港索償協會，向日方要求兌換軍票，至今已有57個年頭，莫國威形容協會存續形勢不樂觀，透露因經歷過日佔的軍票原持有者相繼離世，部分下一代不願接手甚至把軍票遺棄，加上遷居者不少，可聯絡到會員僅剩150至200個家庭，較創會時約3500個家庭銳減，存有軍票亦由5.4億元減至估算的3億元，惟他指相信若索償行動有進展，就能聯絡上失聯的會員。被問及需賠付金額，莫國威表示，計算通脹賠付或涉及逾千億港元天文數字，形容難以估量，即使按原來一比四賠付，亦要賠償12億港元。



協會董事范偉松透露，現時董事會各董事都已年屆70、80歲，但子女「現時死都唔（接手軍票）」，惟他自認繼承離世父親的軍票後，才漸漸明白追索的意義，認為下一代還是會有一半概率接力追索。他稱子女都要「搵食」，不應期望過高。莫國威指出，即使初代持有者全數離世，歷史也不會消失，台灣等地軍票早在上世紀就已獲賠，香港屬現時亞洲唯一未獲賠償，他強調無論家庭是否牽涉持有軍票，有心有力或是有錢的市民都可「走出來」支持索償。



協會早年曾嘗試直接控告日本政府、申請法援控告在港發行軍票的銀行，希望討回公道，惟均以失敗告終。莫國威認為，不批法援理據之一是認為官司不可能勝利，惟他相信只要協會堅持不放棄，持久追索終會成功。莫又強調，現時10多個董事都有一個信念，相信索償有朝一日會成功，「但我們不知是幾時」，正義的到來只是早晚問題。



莫國威續指，協會早年曾聯絡國家外交部求助，當時由於香港未回歸，外交部只能鼓勵民間索償；而本港現回歸已久，他們希望特區政府若無法處理時，可協助把軍票事宜轉交外交部、中聯辦跟進。他又透露，協會另會去信民建聯等政黨，並委託上海華東政法大學國際法系教授管建強擔任協會法律顧問。



香港索償協會成立接近一甲子，索償多年未見中斷，幕後是數代人的堅持與傳承。前主席遺孀吳太堅守丈夫遺志，她憶述曾自費親赴日本支援上庭，稱丈夫最大願望，是若索償成功，政府可用一部分款項立碑告慰日佔時期的受害者亡靈；亦有六旬「年輕人」獲送贈軍票成為協會董事，繼承已去世「契爺」遺志，向日方爭取賠償。



已故的前主席吳溢興1972年至2011年間出任香港索償協會主席，其間協會開支由他一人全力承擔；他亦曾親身到日本上庭控告日本政府。吳太引述丈夫去世前的話，指他堅持索償並非為錢，只希望討回公道，最大願望是有朝一日索償成功，可以和政府合資修建慰靈碑，並在碑內放入日佔時期的照片示人，她笑稱索償只為此，「80多歲的人用得了幾多錢呢？」



吳太憶述，自己曾有一次隨丈夫赴日，他形容吳溢興因已多次赴日上庭，狀態顯得輕鬆平常，而她負責記錄工作，曾托着舊式錄影機拍攝，有關到日本索償的影像資料多數由她處理，現已存放中大；她另負責後勤，在旅館幫助丈夫整理信件、提醒出庭時間等，以及處理錢銀相關的事務等。



現年67歲的陸錦全是協會董事會中最年輕者，現主要處理協會會計工作。他稱自己起初並無任何軍票，亦不參與會務，只是跟着身為董事的契爺參與過多次董事會議。陸錦全說，通常需持有軍票才可加入董事會，契爺過身前囑咐將來加入，契爺子女及後贈送軍票，令他擁有成為董事資格。陸稱，其實獲贈軍票前，已有多名董事向其提出送贈軍票，以便讓他可出任董事。

