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MIRROR墜屏案3被告罪名不成立 阿Mo父親質疑裁決 稱「嘗盡三年凜冬裏公義的沉默」 (22:28)

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員重傷，3名涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量的項目經理，早前否認串謀詐騙，昨日（30日）在區域法院獲裁定罪名不成立，當庭釋放。因意外嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），事隔近3年仍在醫院接受治療，其父親李盛林牧師今（31日）晚上發代禱信回應裁決，稱「苦候近三年」，盼能「窺見事件的真相」，「但對法律一無所知的阿Mo而言，非但未能豁然開朗，反倒平添更多困惑」。

法官在裁決提到，3名被告不曾參與製備涉案負重表、控方無法證明眾被告對負重表的虛假資料知情，缺乏動機提供虛假資料；並認為證供顯示撰寫負重表的人疏忽、無能或缺乏經驗，控方未能確立當中錯誤是故意為之。

李盛林在代禱信回應裁決，稱「那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿Mo的人生」，反問「難道『缺乏經驗、疏忽無能』竟成了殺人的免死金牌？」。他以「一個毫無經驗的司機」比喻，若駕車致他人「重傷、甚至死亡」，「難道也能以『新手』為由脫罪？」

李盛林對裁決表示失望，形容「身為父母，我們不過是血肉築成的凡人，不懂法典上冰冷的鉛字，卻嘗盡三年凜冬裏公義的沉默」。

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