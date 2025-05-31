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新任中聯辦主任周霽與特首李家超會面 李：周擁豐富地區管治經驗及大局眼光 (19:01)

國務院任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任，他今日（31日）隨即在禮賓府與特首李家超會面。特首辦發新聞稿，提到雙方就香港的機遇和挑戰，以及推動香港長期繁榮穩定等議題交流意見。

李家超表示衷心歡迎周霽出任新職，形容他擁有豐富的地區管治經驗和政策制定的大局眼光。

周霽自2023年7月擔任港澳辦常務副主任一職，新聞稿提到，周上任後，參與香港在國家發展戰略下的推動工作，熟識國家對港政策，並積極推動中央惠港政策落地實施；去年親身帶隊到港調研，深入了解本港經濟發展，就制定惠港措施提供重要意見，並做了大量工作，確保措施的實施達致最佳成果。 

李家超表示很有信心與周霽合作，積極與國家戰略接軌，全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，履行行政主導，落實「愛國者治港」原則，確保香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠，共同推進香港由治及興的加速發展。

國務院轄下國家人力資源和社會保障部昨晚（30日）公布，任命周霽為中聯辦主任，免去鄭雁雄的中聯辦主任及港澳辦副主任職務；同時委任周霽出任原由鄭雁雄擔任的特區維護國家安全委員會（國安委）的國家安全事務顧問。

相關字詞﹕編輯推介 中聯辦 周霽 鄭雁雄 人事變動

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