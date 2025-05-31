旅發局龍舟嘉年華攤檔負責人冀生意較平日倍增　到場內地旅客稱僅留港一日 (14:45)

「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，由今日至6月8日，在尖沙嘴舉行。

美食街有10個攤檔，售賣端午糉、龍舟豆沙餅、斑蘭糕等龍舟造型的小食等，海洋公園則擺設大熊貓造型打卡位及熊貓限量商品店供途人選購。

其中坤記糕品售賣端午節限定龍舟豆沙餅配班蘭糕響應，每件售30元。該店的專家糕品師傅林恩賜稱，每件都是人手製造，每日限量發售40個，冀在星光大道擺攤可令更多旅客「吃到我們香港的傳統美食」，又指過去的五一黃金周生意較平時多十倍。

文體旅局長羅淑佩今早在電台節目表示，預計端午節期間，內地來港旅客會較平日周末多約16%。林恩賜預料生意會因此多約一倍，強調希望向旅客宣傳香港美食。

有內地遊客則表示，自己僅會留港一天，亦只會花數百元。來自深圳的林先生到港旅遊，今早到尖沙嘴星光大道遊覽。

林先生稱，因香港往返深圳的距離近，故不會過夜，在港見到龍舟相關的打卡裝置覺得吸引，亦打算在美食街購買特色美食，不過料在港僅會花約數百元，「玩一下就回去了」。

亦有內地遊客趁端午節假到港拍結婚紀念照，來自貴州的王氏夫婦今年是結婚五週年，三天的端午假期「也沒有其他事」，加上香港距離較近，便「臨時起意」到港「約拍」，圍繞尖沙嘴的街景、港口及附近的地標拍照留念。他們亦稱只會留港一天，「city walk一下」。