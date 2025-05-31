明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

旅發局龍舟嘉年華攤檔負責人冀生意較平日倍增　到場內地旅客稱僅留港一日 (14:45)

今年的香港國際龍舟邀請賽下月7至8日舉行，旅發局舉辦一連九日的龍舟嘉年華配合，其中尖沙嘴星光大道的「龍舟美食街」今日（31日）開始，有攤檔負責人冀端午節假期期間，生意可較平時周末多一倍。今年內地端午節「小黃金週」假期有三日，但不少內地旅客表示僅留港一日。

「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，由今日至6月8日，在尖沙嘴舉行。

美食街有10個攤檔，售賣端午糉、龍舟豆沙餅、斑蘭糕等龍舟造型的小食等，海洋公園則擺設大熊貓造型打卡位及熊貓限量商品店供途人選購。

其中坤記糕品售賣端午節限定龍舟豆沙餅配班蘭糕響應，每件售30元。該店的專家糕品師傅林恩賜稱，每件都是人手製造，每日限量發售40個，冀在星光大道擺攤可令更多旅客「吃到我們香港的傳統美食」，又指過去的五一黃金周生意較平時多十倍。

文體旅局長羅淑佩今早在電台節目表示，預計端午節期間，內地來港旅客會較平日周末多約16%。林恩賜預料生意會因此多約一倍，強調希望向旅客宣傳香港美食。

有內地遊客則表示，自己僅會留港一天，亦只會花數百元。來自深圳的林先生到港旅遊，今早到尖沙嘴星光大道遊覽。

林先生稱，因香港往返深圳的距離近，故不會過夜，在港見到龍舟相關的打卡裝置覺得吸引，亦打算在美食街購買特色美食，不過料在港僅會花約數百元，「玩一下就回去了」。

亦有內地遊客趁端午節假到港拍結婚紀念照，來自貴州的王氏夫婦今年是結婚五週年，三天的端午假期「也沒有其他事」，加上香港距離較近，便「臨時起意」到港「約拍」，圍繞尖沙嘴的街景、港口及附近的地標拍照留念。他們亦稱只會留港一天，「city walk一下」。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞