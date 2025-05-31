明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何伯何太互襲各被控意圖傷人　何伯仍留醫　何太獲准保釋 (14:20)

去年接受「東張西望」訪問、與家人捲入爭產風波而為人認識的何伯和何太，日前疑發生糾紛而互相襲擊，兩人受傷送院治療；警方其後分別落案起訴兩夫婦各一項意圖傷人及傷人罪，案件今（31日）在西九龍裁判法院提堂。何伯因留院，缺席聆訊；披着醫院紫色外套的何太則暫毋須答辯，案件押後7月25日再訊，以待進一步調查；何太獲准以5000元現金保釋外出，其中一項保釋條件是不得直接和間接接觸證人，包括她的兒子。

兩名被告依次為何煊（77歲，報稱退休人士）、葉秀定（44歲、家庭主婦），首被告被控一項有意圖而傷人罪、次被告則被控一項傷人罪。

首控罪控告何煊，指他於2025年5月30日在屯門菁田邨一大廈的25樓𨋢大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該葉秀定。次控罪控告葉秀定，指葉於同日同地非法及惡意傷害何煊。

主控官於庭上表示，何煊因受傷而未能出院，申請將他的案件押後6月5日在屯門裁判法院再訊，期間須還押警方看管，獲裁判官批准。控方則申請將葉定秀案件押後7月25日再訊，以待警方進一步調查、索取何的醫療報告及㝷找其他證人。

另控方反對葉保釋，辯方有提出保釋申請，裁判官朱文瀚聽取雙方陳辭後，批准葉的保釋，條件包括交出5000元現金和所有旅行證件；不得離開香港包括前住內地或澳門等；每周三次到警署報到；居住報稱地址，若地址更改須在24小時內通知警方；𣎴得返回案發地點；不得直接及間接接觸控方證人，包括葉的兒子。

何太今披着醫院紫色外套，被押到法院出庭應訊，她在犯人檻站立時戴着口罩、默默地站着聽取控辯雙方陳辭，沒有發一言；此案亦吸引近20名巿民到西九龍裁判法院旁聽。

相關字詞﹕何伯 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞