何伯何太互襲各被控意圖傷人　何伯仍留醫　何太獲准保釋 (14:20)

兩名被告依次為何煊（77歲，報稱退休人士）、葉秀定（44歲、家庭主婦），首被告被控一項有意圖而傷人罪、次被告則被控一項傷人罪。

首控罪控告何煊，指他於2025年5月30日在屯門菁田邨一大廈的25樓𨋢大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該葉秀定。次控罪控告葉秀定，指葉於同日同地非法及惡意傷害何煊。

主控官於庭上表示，何煊因受傷而未能出院，申請將他的案件押後6月5日在屯門裁判法院再訊，期間須還押警方看管，獲裁判官批准。控方則申請將葉定秀案件押後7月25日再訊，以待警方進一步調查、索取何的醫療報告及㝷找其他證人。

另控方反對葉保釋，辯方有提出保釋申請，裁判官朱文瀚聽取雙方陳辭後，批准葉的保釋，條件包括交出5000元現金和所有旅行證件；不得離開香港包括前住內地或澳門等；每周三次到警署報到；居住報稱地址，若地址更改須在24小時內通知警方；𣎴得返回案發地點；不得直接及間接接觸控方證人，包括葉的兒子。

何太今披着醫院紫色外套，被押到法院出庭應訊，她在犯人檻站立時戴着口罩、默默地站着聽取控辯雙方陳辭，沒有發一言；此案亦吸引近20名巿民到西九龍裁判法院旁聽。