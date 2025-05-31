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卓永興：銀髮消費增長空間大 形容促進措施 「搭好個台」 讓民間吸目標客群 (09:30)

去年《施政報告》提出成立「促進銀髮經濟工作組」，工作組昨日公布5個範疇30項措施，身兼工作組組長的副政務司司長卓永興今日(31日)出席港台節目《星期六問責》時表示，措施公布後，外界反應不俗。他形容有關措施是「搭好個台，讓大家點演出」，而香港實行市場經濟 ，相信商戶會推出不同優惠吸引目標客群。
卓指，全球著重銀髮消費，增長空間大，但香港奉行市場經濟，動力在業界，因此「由政府搭好個台」，交由民間去做，例如考慮提供甚麼優惠及折扣爭取顧客，以及會否長期提供。
他又說，市民北上消費以飲食較多，直言本港與內地「冇得鬥平」，因此要推出有香港特色的產品及服務，相信長者主要會在本港消費。
去年60歲以上的長者消費開支大約為3400多億元，被問為何今次沒有訂立KPI績效指標KPI。卓永興指並非所有措施都需要訂立KPI，否則變成「泛KPI」。他指30項措施有20多項是由民間機構去做，成效難以準確掌握，加上措施是新推出，需時檢視。

 

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