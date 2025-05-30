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2025年5月30日星期五
七旬翁電車梯間跌倒 昏迷留院10日不治
(23:13)
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上周二（20日）一名73歲姓黃男乘客，乘搭電車沿英皇道東行，當駛至北角英皇道449號時，該男乘客懷疑在樓梯跌倒昏迷，救護員到場將他送往律敦治醫院治理。惟他留醫至今早（30日）6時許不治。
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