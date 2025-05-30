周霽擔任中聯辦主任　鄭雁雄卸任 (22:25)

根據港澳辦網頁資料，周霽為正部長級，分管日常工作，他曾任湖北省委常委，河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長、省委副書記等。鄭雁雄於2020年7月3日獲國務院任命爲首任駐港維護國家安全公署署長，2023年接替駱惠寧出任中聯辦主任。

行政長官李家超今晚發表聲明，指自己與香港特區政府十分歡迎周霽出任新職，並十分感謝鄭雁雄擔任香港中聯辦主任、港澳辦副主任和香港特區國安委國家安全事務顧問以來對香港特區所作出的貢獻。

李家超表示，周霽主任自2023年7月擔任中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任以來，直接參與香港事務的管理和協調工作，十分熟悉國家對港政策，去年亦曾率隊來港進行考察調研，就中央系列挺港惠港政策落地協調有關工作，傳遞中央政府對香港發展的大力支持和對香港市民的關心關愛。

他衷心感謝中央對香港特區的關愛和支持，深信周霽會帶領香港中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，並與特區政府攜手合作，積極對接國家戰略，塑造香港經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港「由治及興」，為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。