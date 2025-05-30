立會財委會通過元朗南二期土地平整工程撥款 政府：一年來啟動北都逾700公頃發展面積工程 (20:23)

立法會財務委員會通過元朗南新發展區第二期的土地平整和基礎設施工程撥款，工程即將展開。 政府表示，過去短短一年分別啟動了洪水橋／厦村第二期、古洞北／粉嶺北餘下階段、新田科技城第一期，以及元朗南第二期四個大型新發展區工程，涉超過700公頃的發展面積。當局強調北部都會區正全速推進，為市民建造宜居新社區，為香港增添產業新動力。 政府指元朗南是北部都會區八個新發展區之一，位於元朗新市鎮以南面，以房屋供應為主，總發展面積約185公頃，分三期推展。第一期於2022年開始，首批居民預計2029/30年入伙。

剛獲撥款第二期發展面積約71公頃，除為房屋、物流、社區設施等提供土地外，亦預留用地作智慧綠色集體運輸系統，連接洪水橋／厦村新發展區及屯馬綫天水圍站。 第二期工程亦為新發展區和附近區域改善道路網絡，不但可應付新發展區交通需求，也大幅紓緩元朗市內的交通問題。

工程亦包括興建蓄洪池、蓄洪缸等防洪設施和活化明渠，提升區域防洪能力，以及改善排污和供水系統，服務新發展區之餘，亦惠及現有鄉村。

第二期發展提供約11500個公營房屋單位，居民最早可於 2032年起陸續遷入。