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一名中學生染肺結核仍自行出院　無如期接受治療　衛生防護中心發強制隔離令 (19:45)

衛生防護中心今日（30日）正跟進一名中學生確診肺結核的個案，該學生於5月25日在醫院主診醫生不建議下自行出院，亦無如期繼續到胸肺科診所接受治療，故中心今日向病人發出強制隔離令，並已將病人帶到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。中心正為病人就讀學校的老師、職員和同級學生安排篩查，暫無發現其他感染個案，會繼續跟進事件和採取適當行動。

衛生防護中心表示，5月14日接獲伊利沙伯醫院通報，指一名18歲過往健康良好的男中學生於5月13日因氣促、長期咳嗽、痰中帶血、發燒及消瘦到該醫院求診，並於同日入院接受治療；其痰液樣本證實感染結核桿菌，病人未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。該病人於5月25日自行出院，被轉介至中心的胸肺科診所跟進。他於5月26日曾到過診所求診及接受一次抗結核藥物治療，但其後沒有如期繼續到診所接受治療；診所醫護人員多次勸告，中心最終於今日發出強制隔離令。

中心總監徐樂堅醫生說，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播，若旁人吸入或會受到感染；但一般而言，感染過程需要與病人長時間接觸。他提醒，若15歲以下兒童未曾接種過卡介苗疫苗，其父母應及早為其子女安排接種。

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