一名中學生染肺結核仍自行出院　無如期接受治療　衛生防護中心發強制隔離令 (19:45)

衛生防護中心表示，5月14日接獲伊利沙伯醫院通報，指一名18歲過往健康良好的男中學生於5月13日因氣促、長期咳嗽、痰中帶血、發燒及消瘦到該醫院求診，並於同日入院接受治療；其痰液樣本證實感染結核桿菌，病人未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。該病人於5月25日自行出院，被轉介至中心的胸肺科診所跟進。他於5月26日曾到過診所求診及接受一次抗結核藥物治療，但其後沒有如期繼續到診所接受治療；診所醫護人員多次勸告，中心最終於今日發出強制隔離令。

中心總監徐樂堅醫生說，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播，若旁人吸入或會受到感染；但一般而言，感染過程需要與病人長時間接觸。他提醒，若15歲以下兒童未曾接種過卡介苗疫苗，其父母應及早為其子女安排接種。