明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

城大生涉飯堂襲職員及警察　判囚25周 (19:22)

23歲城市大學內地生今年3月在校園餐廳懷疑不滿被投訴電話聲浪過大，遂在校園內襲擊投訴者，又取走對方個人物品。男學生早前承認襲擊、傷人等共6罪，裁判官李志豪今（30日）在西九龍裁判法院判刑指，被告的精神狀況不是他胡作非為的藉口，其行為目無法紀，不為社會所接受，所幸沒有對事主嚴重傷害，亦相信被告有機會失去學位和工作機會，考慮所有因素後判他監禁25周又5天。

被告王浩宇一度還押小欖，他承認2項普通襲擊罪，以及各一項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務⼈員罪、刑事損壞罪。

辯方資深大律師林穎茜求情指，被告過往在內地修讀本科，直至二年級前是「陽光男孩」，經常做義工、獲獎無數，其後發生一些事令他反省與人的相處模式。辯方指被告有情緒管理問題和溝通障礙，事後其父親已為他安排心理治療，冀法庭考慮他獨自留港生活和更生需要，寬大判刑。

案情指，2023年3月31日約10時30分，被告在城大飯堂看手機期間，一名坐在被告附近的黃姓女子要求他降低音量，二人隨即發生激烈爭執。被告突然站起踢向黃左前臂，又朝她扔凳，令她左前臂疼痛、發紅和瘀傷。黃沒有攜帶個人物品便逃離現場，被告並從其銀包取出屬於她的身分證、6張銀行卡、八達通卡、門禁卡、兩張會員卡及現金970元。

案情續指，目擊過程的胡姓男子嘗試截停被告，卻遭他拳擊，導致眼皮瘀青和鼻樑兩毫米裂傷。事件報警處理。同日稍後當警方在邵逸夫圖書館接觸被告時，被告表現不合作和情緒激動，嘗試離開。期間他分別對警員批肘、推另一名警員在地上，和將警員隨身攝錄器擲在地上。被告其後逃到圖書館另一區，衝到一名夏姓男子身後用雙臂抱著他。被告最終被制服拘捕。

相關字詞﹕城市大學 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞