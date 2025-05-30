下屆立法會議員薪津維持不變共涉17.6億元撥款　「雙料議員」未廢扣薪三分一規定 (19:16)

獨立委員會檢討薪津安排後，考慮到立法會議員的角色和職能、是否足以讓立法會議員履行他們的主要職責、議員意見等因素後，認為現行薪津水平合適，建議維持不變，包括每月逾10.8萬元酬金、任滿後15%酬金、每年逾298.4萬元的辦事處營運開支償還款額等。

政府表示，第八屆立法會議員薪津安排料涉約17.6億元，或每位議員每屆約1970萬元，實施是次檢討不會帶來額外的財政開支。

立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會去年7月提交建議，提出以加權指數作為每年調整議員辦事處營運開支償還款額的基礎，以及廢除兼任行會的立法會議員每月酬金減去三分一的規定，獨立委員會表示屬合理做法，但考慮到經濟狀况及公共財政壓力，包括新一份《財政預算案》提出強化財政整合計劃，委員會認同「現時未必是適當時機，對立法會議員薪津安排作出任何可能會帶來額外財政影響的改變」。

行政署發言人表示，政府接納獨立委員會的觀察，指出兼任議員原則上是履行兩重職能，在立法會投入的時間不少於其他立法會議員，應全數獲得兩份酬金，政府亦肯定兼任議員對社會的貢獻和承擔。