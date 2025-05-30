今年首季錄28152宗罪案跌2.2%　涉太空油案件急升逾10倍 (18:09)

鄧炳強說，今年首季大部分傳統罪案數字均錄跌幅，爆竊、傷人、打劫案等個案數目持續下跌，其中勒索案有約29%的明顯跌幅，主要因為裸聊勒索個案宗數減少，相信與警方針對性宣傳教育策略有效有關。

詐騙案方面，他稱雖然仍有升幅，但涉及金額亦較去年同期下跌約30%；電話騙案比去年同期上升26%，但較去年第四季跌52.3%，相信與警方打擊假冒客服騙案成效有關。鄧炳強亦指出，近日出現「刷單任務」的新詐騙手法，騙徒透過即時通訊軟件，隨機開設群組，聲稱追蹤明星帳戶、刷單等方法可賺取佣金，再以佣金誘騙受害人至假網站開設帳戶騙取金錢。

另外，涉及太空油的案件今年首季急升，鄧炳強稱警方正從源頭打擊，在依托咪酯今年2月被列為毒品後，已拘捕315人，當中販運個案佔三成；並搗破近10個懷疑毒品工場，堵截15萬枚太空油煙彈流入市面，亦以試紙快測工具於街頭拘49人。他表示，會建議將所有依托咪酯類似物納入條例作管制。