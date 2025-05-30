聯合病人鼻胃喉位置偏離仍被輸注藥物及營養奶　院方稱懷疑X光影像未妥善跟進 (17:54)

聯合醫院表示，該名病人在5月26日接受手術期間置入鼻胃喉，供手術後輸注藥物及營養奶，病人及後因臨牀需要入住深切治療科病房接受緊密監察；醫護人員其後為病人安排X光檢查以核實鼻胃喉位置。一名醫生在5月27日上午約10時評估病人情况後，指示護士可以用鼻胃喉餵食，護士之後有為病人抽取胃液樣本進行酸鹼值測試，得出讀數與胃液吻合後，按照既定準則於早上約11時半開始為病人輸注藥物及營養奶，其間病人沒有異常情况；直至當日下午約5時為病人檢查時，懷疑鼻胃喉位置偏離，隨即停止輸注並移除鼻胃喉。

醫療團隊於當晚及5月28日早上分別為病人進行支氣管鏡、X光、電腦掃描及超聲波掃描檢查，發現病人肺部出現少量氣胸及胸腔積液，已為病人進行胸腔引流。病人現時意識清醒並已能夠自主呼吸及溝通自如，院方稱，會繼續密切監察病人的臨牀情况及提供適切治療。

聯合醫院稱非常關注事件，已聯絡病人家屬詳細解釋及致歉，初步檢視事件後發現，在鼻胃喉中抽取的液體酸鹼度與胃液吻合，但上載到系統的鼻胃喉X光影像懷疑未有被妥善跟進，因此未有發現鼻胃喉位置偏離。