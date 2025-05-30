岑子杰出獄後赴瀝源午膳憶述區議員工作經歷　冀「刺耳」聲音可存在 (16:29)

岑子杰手持凍咖啡與部分街坊及記者一起在瀝源邨內閒逛，「我覺得喺呢度有一個未完成責任，所以好想返呢度睇一睇個情況」,包括了解以往關注的區內議題進展，「大埔公路的擴闊工程、工程的隔音屏、瀝源邨連接商場的升降機、地下防滑條有沒有貼好」。事隔4年重返當年工作的選區，岑子杰形容最大感受是「人情味仍然喺到」，在邨內見到不少熟人，不時有街坊向岑打招呼及揮手，有街坊歡呼「好開心呀！」

不過岑認為自己也要重新摸索社區，「見到邨內的燕子巢仍在...但士多內的小橘貓好像已不在了」，憶述出任議員助理時學懂要要認識社區，因此當年每日均以不同路線到議辦上班，雖今時今日自再未能完成議員之責，但他形容瀝源是其情意結，故特意相約一眾好友在瀝源邨午膳。岑子杰其後和多名社民連成員及一批街坊，包括黃浩銘、陳皓桓等到邨內一間餐廳午膳，席間岑亦與多位街坊相擁。

岑子杰在獄中4年，多個民間組織一一解散，包括他身為前召集人的民陣。被問到會否感到唏噓，岑子杰慨嘆不懂得評論，指相信大家都知道世界已變得不同，「我只能說，希望一些話到事的人知道，其實有一些存在、有一些聲音，它可能梗眼，可能刺耳，但其實是在展現一些矛盾。」

至於日後會以甚麼崗位繼續推動關心的議題，以及會否擔心其案底會對倡議工作有影響，岑指希望可繼續關心同志平權的議題，但希望先「溫下書」，了解一下4年來其他人繼續做的倡議工作，再看一下自己可以以甚麼身份去參與，「先關心了人，自自然然就有事做，能夠做到的就去做，有些事唔俾做的，我也沒辦法」。