林建岳重掌旅發局倡以主題包裝宣傳活動　著重推動過夜客增長 (17:05)

「香港盛夏派對」將串聯香港迪士尼樂園度假園區20周年、大熊貓龍鳳胎寶寶一歲生日、香港足球盛會等多項夏季盛事，旅發局也將聯乘業界推出限定優惠，包括香港迪士尼為旅客推出限定明信片、每天50張「提早入園證」，海洋公園與水上樂園園區推出「雙園」限定套票等。

旅發局亦會邀請過百名來自13個國家及地區的KOL，在7至8月分批來港體驗不同主題行程，料覆蓋逾1億粉絲。至於內地市場，旅發局將拍攝微綜藝、邀創作者來港拍攝等；而針對不同客源市場，旅發局也會推出海外特色主題宣傳，例如日本「Kawaii Hong Kong」以可愛主題包裝夏日活動，吸引日本年輕旅客及女性群體來港打卡消費，包括推出「Kawaii香港」美食指南、邀請潮流女性雜誌媒體考察團等，並以主題套票，重點推廣迪士尼及大熊貓寶寶相關活動。台灣則推出親子遊、孝親團產品。

林建岳亦預告，香港美酒佳餚巡禮將在10月底舉行，展期濃縮至4天，設「品味館」、「尊尚名酒區」。另外，香港單車節暫定於11月30日舉行，當局正積極研究明年的香港單車節再在鬧市舉辦國際單車總會（UCI）認可的公路賽。

政府近月發展海島遊，旅發局於6至8月逢周二及周末，將為旅客推出「R2G西貢火山岩園區海路漫遊」，Discover Hong Kong旅遊資訊平台也新增「海島旅遊」專頁。