南丫海難調查作假證供入獄　驗船督察死因庭上供稱不知甚麼情况時要驗甲板下裝置 (14:30)

黃鑑清供稱，他於1981年加入海事處，2000年晉升為高級驗船督察，現已退休及不再從事船泊工作。南丫四號於1995年至1996年間建造，黃1996年2月上船檢驗二氧化碳管道、防火設備和積水排放系統。黃稱曾進入所有艙室視察，但對於兩艙之間的通道口無印象，無法評論兩艙之間有「窿」是否正常。在遇難者家屬一方提問下，黃說驗船前曾翻閱管道圖則，但不會留意以往驗船未完成的項目，除非船廠額外要求。

除了驗新船，黃鑑清亦負責2012年5月的「最後檢查」（final inspection）。黃承認最後檢查包括檢驗水密關閉裝置和水密門，包括甲板以上的裝置。本案「消失的水密門」位於甲板以下，黃表示視乎情况檢驗甲板下的裝置，但不知道如何決定，亦不記得如何考慮。黃補充，一般只會檢驗甲板上的水密裝置，並檢查機房通風和漏水狀態。

翻查資料，黃鑑清被控在2013年的海難調查委員會聆訊中作假證供，訛稱檢查時確認南丫四號上有12件小童救生衣，但船上實無小童救生衣，2016年裁定罪名成立，判囚15個月。