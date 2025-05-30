明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

南丫海難調查作假證供入獄　驗船督察死因庭上供稱不知甚麼情况時要驗甲板下裝置 (14:30)

2012年南丫海難造成39人死，死因庭今（30日）第19天研訊。早年在海難調查作假證判囚的前高級驗船督察黃鑑清出庭作供，他供稱不知道舵機房及油箱房之間設置通道是否正常，「我唔係做hull（船殼）部分，正唔正常我就唔清楚」。他曾在海難發生前5個月登上「南丫四號」驗船，惟他表示不記得實際情况，一般只檢驗甲板上的水密裝置。

黃鑑清供稱，他於1981年加入海事處，2000年晉升為高級驗船督察，現已退休及不再從事船泊工作。南丫四號於1995年至1996年間建造，黃1996年2月上船檢驗二氧化碳管道、防火設備和積水排放系統。黃稱曾進入所有艙室視察，但對於兩艙之間的通道口無印象，無法評論兩艙之間有「窿」是否正常。在遇難者家屬一方提問下，黃說驗船前曾翻閱管道圖則，但不會留意以往驗船未完成的項目，除非船廠額外要求。

除了驗新船，黃鑑清亦負責2012年5月的「最後檢查」（final inspection）。黃承認最後檢查包括檢驗水密關閉裝置和水密門，包括甲板以上的裝置。本案「消失的水密門」位於甲板以下，黃表示視乎情况檢驗甲板下的裝置，但不知道如何決定，亦不記得如何考慮。黃補充，一般只會檢驗甲板上的水密裝置，並檢查機房通風和漏水狀態。

翻查資料，黃鑑清被控在2013年的海難調查委員會聆訊中作假證供，訛稱檢查時確認南丫四號上有12件小童救生衣，但船上實無小童救生衣，2016年裁定罪名成立，判囚15個月。

相關字詞﹕法庭 南丫海難 編輯推介

上 / 下一篇新聞