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女子購加熱煙彈時被8名少年襲擊　7人判入勞教及更新中心　12歲被告判感化令 (13:09)

8名12歲至16歲少年涉在屯門襲擊一名等候交收加熱煙彈的女子，更有人手持士巴拿施襲，導致女事主背部裂傷。8名被告早前承認有意圖而傷人等罪，區院暫委法官黃國輝今（30日）判其中6名被告入勞教中心，另外一名16歲男生被判入更新中心，12歲少年被判18個月感化令。黃官稱，案情相當嚴重，若年滿21歲的人犯下此案就會被判監禁，但本案所有被告都是年輕罪犯，因此判處較輕刑罰。

8名被告包括同為16歲外賣員曾銘軒、學生何嘉誠和鄭梓晞，以及5名年齡分別12至14歲男生，均承認一項有意圖而傷人罪。另被指搶走涉案梁姓事主斜孭袋的13歲次被告、14歲第五被告及13歲第六被告，另承認一項搶劫罪。

辯方今求情，當中12歲第四被告的法律代表指，學校老師證明第四被告操行表現令人滿意，希望法官考慮到他年輕，按報告建議判感化令。代表鄭梓晞的一方稱，鄭案發時受損友影響，但他在被捕後沒放棄學業，現已完成文憑試並獲廚藝學院錄取，希望繼續進修。辯方又指，鄭因健康問題不適合入勞教中心。辯方說，其餘6名被告都有悔意，冀能被判入勞教中心。

黃官判處第四被告18個月感化令，判鄭入更新中心，其餘被告被判入勞教中心。黃官說，本案涉及有人使用武器集體傷人，若有年滿21歲的人犯下此案，會被判數以年計的監禁。

案情稱，去年4月13日，梁姓女事主向一名Telegram用戶購買加熱煙煙彈，惟梁取貨後發現煙彈失靈，後獲安排翌日在屯門單車匯合中心附近換貨。梁等候換貨時，目睹8名被告衝向自己；之後眾人對她施襲，過程中她被拉扯倒地、遭人用士巴拿毆打左邊肋骨位置，其斜孭袋被取去。有途人報案，同日警方拘捕8名被告。

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