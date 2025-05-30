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今刑滿出獄　岑子杰自言不知是否真正自由　冀續關心仍在受苦者 (11:29)

初選案中第二批刑滿被告今日（30日）出獄，包括民陣前召集人岑子杰、前荃灣區議員譚凱邦、前元朗區議員王百羽及前觀塘區議員李嘉達。其中岑子杰於今早約6時40分由警方七人車接載返回位於佐敦的寓所。

岑子杰向本報記者表示，現時心情輕鬆，「可以去返自由啲嘅社會，係令人期待」。他稱，出獄後最重要是陪伴屋企人，對於終於可以接觸家人感到很激動，又分享其家人今日特意為他製作早餐。岑子杰又說，很感謝4年來一直感受到外界給予他的溫暖，今日出獄後亦感受到很多關心，不過他亦提到，仍然有很多被告未出獄，「始終覺得件事係未完」，期望大眾繼續關心仍在受苦的人。

曾任沙田區議會瀝源區議員的岑子杰之後前往該區，他拿着一杯咖啡在社區閒逛，稱仍感受到社區人情味，笑言瘦下來後仍被街坊認出。他有感在瀝源有責任未完成，故回去了解一些工程進展，亦希望可以見到熟悉的街坊。他也計劃日後陸續與朋友見面，關心他們的近况。

岑又稱自己透過報章見到大眾對社會有不同意見，有聲音認為香港社會好好、亦有意見反映生意好差，需時觀察社會變化。至於未來有何計劃，他稱「完全唔知」，要視乎情况。

已是自由人?　岑：不知道

岑子杰亦接受眾多傳媒訪問，他形容自己感受複雜，開心的同時亦帶有恐懼，不知道可講什麽、做什麽。被問到是否覺得自己是否已是「自由人」，岑稱不知道，「可能聽日已經見我唔到，咁可能咪唔係一個自由人」。至於警方有否要求他注意言論，他就表示「一啲太敏感嘅問題，我自己審查咗」

岑子杰於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，被囚期間司法覆核案終極上訴部分勝訴，岑子杰稱很感恩，透過自己在囚時有輕度抑鬱，但官司的結果令他重新獲得力量。他又說，香港往日的美好在於多元包容，不同價值可以並存，舉例指基督教及中國傳統宗教可各自發展，強調同性伴侶締結關係不會影響異性伴侶，期望社會可容許同性伴侶按自己意願組織家庭。

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