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國際調解院落戶本港　33國締約　王毅：填補國際調解領域機制空白 (11:25)

國際調解院總部落戶香港，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式今日舉行。中共中央政治局委員兼外交部長王毅出席儀式。王毅致辭時指，國際調解院屬國際法治領域的創新之舉，相信調解屬和平解決國際爭端的優先方法之一，但此領域迄今未有一個政府間的法律組織，而國際調解院旨在根據各方意願，調解國家間、國家與他國投資者之間以及國際商務爭議，填補國際調解領域機制的空白，為完善全球治理提供的重要法治公共產品。

冀提升全球南方發言權

王毅又相信，調解院的成立有助於超越零和思維，促進國際爭議的友好解決，構建更為和諧的國際關係，與訴訟、仲裁等現有的國際爭端解決機制相互補充，同時希望國際調解院可增強發展中國家參與度、推動國際爭端解決機制向公平普惠的方向發展，並提升全球南方在國際治理中的代表性和發言權。

王毅：香港在國際調解具得天獨厚條件

對於國際調解院總部落戶本港，王毅認為，香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例，而且香港背靠祖國、聯通世界、營商環境便利及法治高度發達，同時兼具普通法系和大陸法系的優勢，在國際調解具有得天獨厚條件。他指國際調解院的誕生有如共同種下一棵幼苗，要真正發展壯大，就需要國際社會的關心支持，中方期待各簽署國盡快批准公約，亦歡迎更多的國家積極的加入。

《公約》由33個國家簽署，當中以非洲國家為主，佔15個國家，其次亞洲有6個，美洲和大洋洲亦各有5國簽署。根據「中國一帶一路網」，32個國家均屬一帶一路國家。《公約》將繼續開放在北京及香港供各國加入簽署。

《關於建立國際調解院的公約》簽署國家：

亞洲（6）：中國、柬埔寨、印尼、老撾、巴基斯坦、東帝汶 

歐洲（2）：白俄羅斯、塞爾維亞

非洲（15）：阿爾及利亞、貝寧、喀麥隆、剛果、吉布提、赤道幾內亞、埃塞俄比亞、加蓬、幾內亞比索、肯亞、茅利塔尼亞、蘇丹、烏干達、津巴布韋、尼日利亞

美洲（5）：古巴、多米尼克、牙買加、尼加拉瓜、委內瑞拉 

大洋洲（5）：基里巴斯、瑙魯、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、瓦努阿圖

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