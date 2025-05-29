黃偉綸晤大灣區低空經濟聯盟多名議員 交流促進低空經濟進展 (19:07)

副財政司長黃偉綸今日（29日）聯同運輸及物流局、民航處和數字政策辦公室代表，與「大灣區低空經濟聯盟」立法會議員葛珮帆、盧偉國、易志明、陳紹雄、林筱魯、黃錦輝、姚柏良、劉國勳、容海恩及一眾代表會面，就促進低空經濟發展進行交流。

黃偉綸於社交媒體發文，指會上葛珮帆介紹了「大灣區低空經濟聯盟」的工作；當局特別聽取業界代表分享佛山順德區如何利用無人機進行城市治理，提升管理效率的經驗。業界代表也簡介低空空域交通管理系統的運作模式。他感謝聯盟一直以來聯同業界，積極向政府提供了很多寶貴的意見。

黃又提到，行政長官去年《施政報告》為推動低空經濟發展訂出方向，當局用了約半年，全速建立健全的法律框架，為低空經濟有序運作奠下根基，也為業界持續提供發展土壤。相關法例修訂主要涵蓋兩部分，分別為擴大現行《小型無人機令》（第448G章）的規管範圍，以涵蓋重量超過25公斤至150公斤的無人機，以及在《1995年飛航（香港）令》（第448C章）中新增條文，促進非傳統航空器在特定條件下進行試驗，授權如電動垂直起降飛機（eVTOL）等創新AAM在本港載人試飛，從而拓展及豐富各類低空飛行活動的應用場景。

黃又指長遠而言，當局亦會制訂專門規管非傳統航空器的新法例。有關法例修訂建議已於上周五刊憲，昨天提交立法會。

另外，低空經濟「監管沙盒」試點項目已啟動。在38個試驗項目當中，部份上月起已陸續開展，包括無人機配送，空中監察，清洗建築物外牆等應用場景。他表示當局期望各個項目能夠順利推展，把低空經濟機遇落到實處，惠及民生經濟。

黃偉綸說，政府亦正就低空基礎設施進行技術研究及規劃，包括起降場及例如有關充電設施、空間要求等硬件設施的設計、航線網絡、通訊網絡、全球導航衛星系統的信號接收，以及低空監視系統要求等。當局亦正積極與內地相關部門對接，商討推動共同開發低空跨境航線、出入境與清關安排，為建設粵港澳大灣區低空跨境通道創造有利條件。