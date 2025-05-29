大灣區義工服務交流團佛山站圓滿舉行 粵港140名義工攜手共創服務新里程 (18:33)

香港與大灣區內地城市雖地理位置相近，但在文化習慣、社交禮儀及溝通方式上存在差異。為提升義工服務效能，交流團特別安排「志願者禮儀培訓」，涵蓋稱呼、贈禮習慣、場合著裝等實用內容，並加強溝通適應力，幫助義工在服務中更得體、更高效。

參與機構包括民安隊少年團、香港律師會、消防處義工隊、香港社福界心連心大行動、香港女童軍總會、保良局李兆基青年綠洲、遊樂場協會、恒愛義工隊及康樂同行等，展現粵港義工服務的多元與活力。

全運會場地參訪 激發志願服務熱忱

5月24日下午，義工團隊前往佛山南海體育中心，觀摩全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會聾人足球項目決賽，當天廣東隊以總比分6比5戰勝遼寧隊，奪得本屆賽事首枚金牌。

南海體育中心是佛山市重點民生工程，包含體育場、游泳館、體育館及全民健身綜合館，可容納萬人，兼具舉辦CBA級別賽事及大型電競活動的功能。佛山市青年志願者協會安排逾600名青年志願者（以大學生為主，七成為女性）提供專業服務，與志願者交流時，香港義工深刻感受其高效與熱情。

民安隊總參事梁冠康表示，青年志願者對服務的熱誠及態度令人讚賞，他們會借鑒內地志願者的安排和經驗，為年底全運會提供更優質的服務。

首日下午，粵港義工領袖於酒店舉行專題交流會，與會機構包括佛山市委社會工作部、共青團佛山市委員會等。雙方就大灣區志願服務協作機制、常態化交流活動設計及資源共享等議題深入探討，為未來合作奠定基礎。

首日晚間，由香港義工獎傑出非商業機構得主「康樂同行」召集人胡渭康統籌的義工聯歡晚會精彩上演。胡渭康攜手「中年好聲音」歌手顏志恒及顏米羔，以經典歌曲串聯粵港情誼，現場氣氛熱烈，彰顯「以藝術促公益」的宗旨。

次日，義工參加《志願服務通用禮儀》培訓，課程涵蓋服務規範、突發事件應對及心理調適等實用技能，獲學員一致好評。律師會理事鄭程表示，培訓結合理論與案例，對提升服務質素大有幫助，尤其學習到如何透過站立、眼神及溝通技巧展現專業，可以為將舉行的全運會做好準備，展現香港律師既專業且充滿正能量的一面。

政社協力 共築灣區公益橋樑

這次活動獲廣東省及佛山市多個政府部門與社會組織支持。韻律動力基金主席彭韻僖表示，交流團成功搭建粵港義工常態化聯絡機制，他們期待與更多夥伴攜手，推動大灣區志願服務標準化、專業化發展。

隨著佛山站活動圓滿舉行，粵港義工將繼續攜手，共創大灣區公益服務新篇章。