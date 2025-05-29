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兩名工頭涉收受工人賄款助獲聘罪脫　官稱控方未能證明被告與分判商有僱傭關係 (17:30)

兩名前模板「工頭」為觀塘安達臣道房屋署公屋建築項目工作時，涉於2021年至2022年期間從兩名工人接受逾4萬元賄款，作為令他們獲分判商聘用的條件。兩名「工頭」被控代理人接受利益等共9罪，經審訊後，裁判官彭亮廷今（29日）於觀塘裁判法院裁定兩人全部罪名不成立。彭官稱，控方未能證明兩名被告與工程分判商之間屬什麼關係，包括是否存在僱傭關係，「就如建築高樓一樣，控方根本沒把地基建好」，法庭只能裁定被告罪脫。

被告分別為謝藍雄淇（33歲）、劉偉（47歲），均為碧海土木工程有限公司前模板「工頭」。​​謝被裁定7項代理人接受利益罪名罪脫，劉則被裁定一項代理人接受利益罪罪名不成立。劉被控的另一項代理人索取利益罪，則於審訊時被裁定表證不成立。

辯方的抗辯理由是，謝認為自己是「三判」，而非碧海的僱員，因此他並非碧海的代理人，沒犯案中法例。謝稱他沒收受回佣，而工人存入他帳戶中的只是用作「賭馬」的金錢。劉則指，他只是按謝的吩咐向工人收取賭馬錢。

裁判官裁決時稱，控方須先證明兩名被告與碧海之間有僱傭關係，才能證明他們有罪，但控方只依賴兩名被告與碧海簽訂的合約來證明這關係，法庭不敢苟同。裁判官指，根據碧海董事的證供，並非只要簽了合約，就必然是碧海的僱員，合約主要用來確保支薪。裁判官續指，董事證供顯示，「三判」及僱員的身分或可並存，而控方也未能證明謝以「三判」抑或僱員的身分行事，未能排除他「三判」的身分。

裁判官指控方也未能證明劉是碧海的僱員，未能排除他以其他身分行事，例如他可能是謝或另一名崔姓「三判」的助手，而劉也可能根本不知道誰是他真正的僱主。裁判官稱，可見控方案情有疑點，裁定疑點利益歸於被告，兩名被告罪脫。

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