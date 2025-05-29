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驗船督察稱無注意南丫四號艙壁有通道　審批基於過往船隻數據 (16:49)

2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭今日（29日）展開第18天研訊。時任驗船督察周圖銳曾見證南丫四號的傾斜測試。他供稱，因為船艙昏暗，他沒注意艙壁有否通道，而是靠上層甲板的出入口就判斷是否獨立艙；周亦負責審核南丫四號的穩性計算，他請示上司後沒自行做破艙穩性計算，而是對比過往船隻穩性數據後就作出審批。

時任海事處驗船督察周圖銳供稱，南丫四號於2005年申請升高船底的壓載物，他到船廠觀察船隻的傾斜測試，其間他進入船艙內檢查，但不知舵機房及油箱房之間有通道。由於周的檢查項目包括需確認船艙為獨立，研訊主任問及，若周觀察艙壁有否通道，便可判斷是否獨立艙。惟周稱，當時船艙昏暗，他持手電筒作檢驗，加上他已從甲板有出入口而判斷船艙是獨立。

周亦負責審核財利船廠向海事處提交的南丫四號的穩性計算書。周供稱，由於該次申請為升高壓載物，對於船重沒有改變，他請示上司廖朝暉後沒有自行計算破艙穩性，而是比對1998年穩性計算書及2005年的穩性計算書後作出審批。周又指，他當時不知計算時須遵守海事處「船總長度一成」規定。

家屬方質疑，兩艙之間有一個寬至讓人通過的洞口，為何周仍選擇循甲板出入每個船艙。周堅稱，這是他當時的做法，以及他不知兩艙之間有通道。港燈的法律代表問及，1998年及2005年的數據對比，南丫四號的空船重量由約63噸變成約60噸。周對此表示，當時他向上司廖朝暉指出偏差，獲回覆指空船重量可以受到天氣等因素影響，只要差偏數值不大，都可接受。

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