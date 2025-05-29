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警方拘捕44人涉高利貸及非法收債等 (16:30)

警方於5月19日至29日展開「壁烽」行動，針對高利貸放債及非法收債行為。行動中警方共拘44人，包括3名18歲或以下的青少年；而年紀最小的被捕人只有14歲，為一名初中學生，涉嫌收取500元而上門淋紅油收債。

行動中，新界南總區刑事部聯同沙田、葵青、荃灣、大嶼山及機場警區拘捕36名男8女，介乎14至65歲，分別報稱地盤工人、售貨員、文員、侍應、學生及無業等。警方共偵破51宗案件，包括「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」及「洗黑錢」 等。檢獲證物包括收數紙、紅油、現金及手提電話等。

新界南總區刑事部署理警司劉煜華指，去年12月警方接報，有人稱因因未能還債而被淋紅油。調查顯示，事主2024年10月收到自稱知名財務公司職員來電，指無需見面或入息證明就可提供貸款。事主透過電話提供自己身份證、住址證明、家人資料，獲批兩萬元貸款，但事主實際上只收到1.5萬元，餘下5000元則扣起為「手續費」；事主需要每星期支付5000元利息。事主未能如期還款，獲借貸集團轉介到其他財務公司繼續借貸，「新債冚舊債」。事主透過電話多次借貸，累計借款10萬元，其中2.5萬元被扣起作手續費，每星期要支付2.5萬元利息。初步計算，相關貸款年利率超過1700厘。警方調查發現，涉案無牌「大耳窿」集團與其自稱的持牌財務公司無關，而「轉介」的其他財務公司實由同一集團操控。借貸人無力還款時，集團會透過電話恐嚇、上門淋紅油等行為逼借款人還錢。

警方指，涉案集團骨幹成員負責招攬下線開設傀儡戶口，並透過非法途徑購買已實名登記電話卡，供下線成員作「放數」及「收數」之用。集團以 「特快批核」、「免見面」、「免入息證明」等手法利誘市民借錢。警方鎖定集團成員身份後拘捕16人，年齡介乎21至54歲，包括3名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人及7名「行動組」成員，部分人有黑社會背景，他們涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」罪名被捕。其中9個涉案傀儡銀行戶口在2024年初至2025年初，處理超過2700萬元的犯罪得益，警方亦在骨幹成員住所搜出現金、名牌手袋、名牌首飾等，相信為犯罪得益。

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