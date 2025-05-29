教育局削學校營辦津貼　整合全方位學習及姊妹學校計劃等3項津貼 (16:04)

教育局於2025/26財政年度要削減62億元開支。教育局副秘書長李碧茜於教育局專欄「局中人語」撰文說，是次優化及整合學校津貼有助更善用資源和提升效率，例如「擴大/營辧津貼」下有不同分項津貼，學校可更靈活運用不同津貼以達至資源「互補互通」；經整合後的「全方位學習及姊妹學校津貼」亦提高運用津貼的彈性、效益和協同效應，進一步讓學校靈活地運用整筆津貼，為學生組織走出課室的學習活動。

李碧茜又說，據局方了解，假設學校不改變下學年財政支出，一般也能夠應付調整津貼的差額。她稱，學校應有完善的財政計劃及良好的預算，適時調整預算、控制支出、善用盈餘，以支持學校發展；亦應更積極地開源節流，例如透過節能措施以減低能源消耗。

李碧茜亦表示，教育局已成立專責小組，以創新思維研究改革及整合各項給予學校的津貼，例如以整筆撥款的形式發放，讓學校按其發展需要和緩急優次，更靈活運用資源；當專責小組於今年內完成檢討工作後，會適時向學界公布詳情。