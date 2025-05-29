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衛生署下月再推乳癌篩查計劃　合資格高風險女士可獲安排X光造影 (15:06)

衛生署繼2021年推乳癌篩查計劃後，將於下月10日展開次階段計劃。計劃針對包括有多重家族病史、或直系親屬有基因突變女性。合資格女士明日（30日）起可選擇服務提供者評估，並預約每年一次免費X光造影篩查。計劃為期3年，預計數千名女士參與。

合資格高風險的女士主要分兩大類，首類為年齡介乎35至74歲、有任何直系親屬確認乳癌基因突變女士，可獲安排每年一次X光造影、及超聲波掃描；另一批則為家族病史者，包括直系親屬雙邊乳房患癌、直系或旁系親屬同時患乳癌或卵巢癌等，可按家族最年輕確診年齡提早10年每年一次X光造影，但需為30歲或以上。合資格人士明天起可以預約3間非政府機構，於共7個服務點進行評估，下月10日起開展篩查。計劃收225元共付費，但3間機構於先導計劃下豁免收費。

市民可瀏覽專題網站或致電衛生署專線（3586 3088）了解更多有關第二階段先導計劃的詳情。衛生防護中心非傳染病主任奚安妮表示，今次參與的高風險參與者，預計大多來自是有家族病史病人。她提醒，有多重家族病史的女士風險特別高，而指定基因突變女性，70歲之前患癌風險達6成，較平常女性多5倍。奚安妮又說，先導計劃盡可能希望高風險婦女毋需「自掏腰包」，完成3年計劃後會再評估成效。對於專家建議可進行MRI篩查，但今次未獲納入計劃，奚指，公共資源有限下需取平衡，但專家建議有基因突變者可進行。

至於2021年推出、針對中風險女士的計劃已經恆常化，去年共9000人參與；先導計劃推出期間，共60多名女士確認患癌，9成7人士是早期，每1000人中有8.7人患癌。

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