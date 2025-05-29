中大研究：未來十年香港每千人將有一人患炎症性腸病　醫療負擔升至每年逾4億元 (14:50)

研究結果已於國際權威科學期刊《自然》發表。研究人員通過分析過去一個世紀以來80多個地區超過500項人口研究數據，發現炎症性腸病的增加呈現四個可預測階段，這四階段模型框架將有助政府、醫療系統及社區更有效地應對未來數年全球因炎症性腸病而日漸加重的負擔。

本港炎症性腸病患病率於2014年為每十萬人40人患病，惟預計至 2034年將上升至每十萬人100人患病，即20年內上升150%，接近日本的水平。香港發病率亦於過去30年內增長30倍。團隊指，這趨勢可能與現代化帶來的環境變化有關，例如飲食習慣轉變、幼年時期接觸的微生物減少、抗生素使用量增加及受污染物影響

每名炎症性腸病患者年度醫療開支接近5.5萬元，隨著炎症性腸病病例穩步增長，預計未來幾年將對香港醫療系統造成日益沉重的醫療及經濟負擔。據研究模型推算，至2034年，預計香港人口將接近 800 萬，炎症性腸病的患病率將達0.1%，意味著本港全年炎症性腸病醫療開支超過四億港元。積極做好資源分配、及早診斷並推行創新治療是應對此嚴重負擔的關鍵。

中大醫學院研究已成功識別糞便中的細菌標誌物，並開發出全球首創的微生態檢測技術，可高精準診斷炎症性腸病。中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟表示，需要在病發前預測炎症性腸病的趨勢，對大眾實施預防措施，並在疾病初期進行檢測，將有助於減輕炎症性腸病即將帶來的社會及經濟負擔並改善患者治療效果。她說針對高風險人群的腸道微生態、飲食及環境風險的預防策略，特別是在幼年時的策略，對降低發病率至關重要，當局亦必須制定創新醫療策略，以減輕此病造成的全球負擔。