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西醫蔡淑梅涉濫發免針紙案續審　專家證人：有疫苗恐懼症也不一定要免針 (14:57)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案今（29日）在區院續審，控方家庭醫學專家許明通接受辯方盤問時稱，若病人的「疫苗恐懼症」情况嚴重，對打針「精神創傷好大」，醫生便可發出「免針紙」。另外，辯方指，許在專家報告稱接種新冠疫苗可預防染疫，惟實際上很多接種兩劑或三劑疫苗的市民均在第五波疫情「中招」；許稱，「醫學生都知」接種科興或復必泰疫苗可預防感染，有關效力亦獲臨牀實證支持。

控方開案陳辭稱，衛生署曾向蔡發出「暫擬指引」，當中提及符合豁免接種疫苗「禁忌症」的情况極少，質疑蔡以病人患「疫苗恐懼症」為由發逾1.2萬張「免針紙」，「不是真實反映有關人士的臨床身體狀况」。

辯方關注，就精神科診斷而言，「疫苗恐懼症」是否一種「禁忌症」？控方家庭醫學專家、醫管局新界東醫院聯網家庭醫學部顧問醫生許明通稱，即使病人有恐懼症，也不一定不能接種疫苗，但若病人情况「差到好緊要」、「同佢做counselling（輔導）都做唔掂」，醫生便可發「免針紙」。許明通另在盤問下同意，病人可因「禁忌症」以外原因，而不適合接種疫苗，認為醫生可以基於病人短期內未能妥善控制長期病患，決定發出「免針紙」。

在審訊中，控方傳召13名獲發「免針紙」的蔡淑梅病人作供，包括對花生等食物敏感和患濕疹的學生C。據辯方案情，C向蔡淑梅問診期間有講述病况，並詢問自己是否適合接種新冠疫苗，蔡聞言後表示合適，之後C進一步表達憂慮，包括擔心打針後身體會過敏，此時蔡診斷C患「疫苗恐懼症」，沒再追問C食物敏感的情况。

辯方認為，蔡判斷C患「疫苗恐懼症」後，沒再追問其食物敏感情况，實屬無可厚非。許明通說，若蔡覺得C不太可能患嚴重食物敏感，繼續問及其他症狀，「都OK嘅」。此外，辯方就C的個案盤問時，質疑許明通對於什麼情况適合打針，以及符合「禁忌症」的條件「知啲唔知啲」；許不同意。

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