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兩男涉拆除康城一單位主力牆押後再訊　待控辯雙方商討事實及法律爭議 (14:20)

將軍澳日出康城第一期「首都」某單位2023年5月底被指涉拆除部分主力牆以打通房間，翌年屋宇署按《建築物條例》票控涉事工程公司及兩名與案有關男子共6項傳票控罪。案件今（29日）於觀塘裁判法院再提堂，暫委裁判官洪玉暉將案件押後至6月24日再訊，以待控辯雙方繼續商討案中的爭議事項。

被告分別為遠域企劃有限公司、辜晉豪、黎俊傑，當中遠域企劃為涉事工程公司，辜則疑為案中單位業主，黎疑為涉案室內設計師。3名被告各被票控一項「明知未經批准及同意進行建築工程」罪以及一項「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」罪。

遠域企劃及黎俊傑的法律代表在開庭時指，正與控方商討某些事項，現仍需就控方提出的立場索取指示。裁判官因而批准短暫休庭，讓辯方索取指示。

經過休庭後，遠域企劃及黎俊傑的法律代表表示，控辯雙方仍就包括案情在內的事項有分歧，可能須再押後案件，以待去信律政司再商討。裁判官問辯方，控辯雙方之間涉及什麼爭議。遠域企劃及黎俊傑一方回答說，涉及事實和法律爭議，而且會影響到被告的答辯方向。裁判官聽罷，將案件押後至6月24日再訊。

遠域企劃被控的兩項傳票控罪稱，有人提出告發，指被告在2022年10月31日至2023年5月27日間，身為與日出康城首都6座某室拆除部分結構牆建築工程直接有關的承建商，進行該工程或授權∕准許進行該工程，而進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險。被告另被控於上述時段，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，在上述單位展開或進行建築工程，即拆除部分結構牆。

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