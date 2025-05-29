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美國或停學生簽證面談　議員倡把握機遇吸留學生來港　李家超：同意加快建設北都大學城 (13:00)

據報美國要求駐各國使領館即時暫停安排學生簽證申請人預約面談，美國哈佛大學早前亦被撤銷招收外國學生的權利。立法會議員劉智鵬建議政府擴大北部都會區大學城規模，並增撥專項研究經費，吸引留美學生及教授轉為來港發展。特首李家超強調，香港全面歡迎受歧視或不公平對待的學生來港留學，相信今次事件對香港來說是機遇，對院校一呼百應感到鼓舞，政府會與大學一起全力提供最佳支援及協助，把握機會。 他亦提到，政府已將八間資助院校的非本地生限額倍增至40%，現時收生額尚可吸納海外生，如有需要願意再審視相關限額。

立法會今舉行特首互動交流答問會，討論「深化國際交往合作」及「加快發展北部都會區」。李家超亦提到，香港教育有優勢，要每個界別共同努力向世界展示。民建聯劉國勳認為要加快發展北部都會區大學城，建議擴大洪水橋大學城用地規模並優先上馬，又說要盡快向全球大學展開相關意向調查。李家超回應說，同意要加快建設大學城，相信教育局會再考慮其建議。

李梓敬倡邀更多海外KOL　李家超：民間力量可更靈活推動　

另外，在討論深化國際交往合作的一節中，經民聯梁美芬關注政府如何利用國際調解院吸納更多資金人才、並幫助香港加入RCEP。她提到下周與專家團參加RCEP青年創業論壇，將表達香港的一國兩制如何有利RCEP成員，並會邀請他們來港視察。李家超說，非常高興大家認同國際調解院的設立可帶來重大利益，又說香港將會參加RCEP的小組，闡述香港的優勢及如何對RCEP作貢獻，同意要解說香港在法治建設及法律優勢，特別是解決商貿爭端。

新民黨李梓敬提到，網紅Ishowspeed早前到訪中國及香港，有助「摧毁」西方媒體對中國的抹黑，認為政府可考慮透過有規模的政策或資助，邀請更多KOL來港，並資助更多香港KOL到海外交流。李家超說，絕對支持以KOL宣傳香港，今年首季已邀650名KOL訪港。但他稱，政府資源有限，亦要遵循很多規則，會在適當情况下可考慮如可幫助，強調除政府以外，社會及民間亦可以一起推動，相信民間力量可更靈活推動相關工作。

相關字詞﹕北部都會區 李家超 立法會 編輯推介

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