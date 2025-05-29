脅迫學員付款學「溝女」已判罪成　KOL「鬼王」涉與26歲友人清洗犯罪得益被捕 (13:05)

海關財富調查科高級調查主任靳子謙表示，2022年中海關偵破兩宗不良營商手法的案件，拘捕一名本地男子，因為銷售約會技巧訓練服務期間，作出屬誤導性遺留的營業行為，2023年7月被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令。

海關其後對涉案男子作出財富調查及資金流向分析後，發現資金主要來自另一名26歲本地男子，他報稱散工，平均月入只有1.1萬元，但調查發現他於2020年4月至2025年2月期間，以名下4個銀行帳戶接收超過110個來歷不明的第三方入帳，共涉款約346萬元，收款後會於即日及數日內轉帳至案中35歲男子。海關發現相關款項來自兩宗違反《商品說明條例》案件事主，涉款54.62萬元，初步相信涉案35歲男子為案中主腦，自知銷售手法有問題，於是利用該名26歲男子的銀行戶口接收資金。

海關財富調查科經深入調查昨日（28日）採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕兩名男子，同時搜查兩人位於荃灣、青衣及鰂魚涌的寓所，檢獲兩部手提電話、一部電腦及一批文件。

據悉，被捕男子互相認識，分工明確，26歲男子主要負責處理資金，銀行戶口長期保持低結餘，而負責接收資金龐大，與財務背景不相稱。而該名35歲男子接收資金後，會將大部分轉到投資戶口整合。另他亦會不定期向26歲男子轉帳，金額數百至數萬元，會繼續調查是否涉及協助洗黑錢的報酬。