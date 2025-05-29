職訓局擬改建葵涌校舍為升降機及自動梯技術中心　料落成後可增加數百課程學額 (08:00)

職訓局在葵青區議會地區設施及工程委員會文件中指，冀將現有葵涌校址的附屬校舍，以及擬加建的兩個新附樓和加設屋頂層，組成升降機中心用地。兩個新附樓將與現時的大樓同為樓高5層，連接現有建築，新加設的屋頂層則高於現有大樓約1米，現有的附屬校舍將保留，但校舍外觀會重新設計，以配合升降機中心的主題。

擬建的升降機中心提供自動梯技術訓練中心、升降機技術訓練中心、室內運輸監控中心、人工智能物聯網實驗室、室內無人機檢測實驗區、教職員室、學生活動室及研討室等設施。項目完成後，新建築物可容納的總人數與現有建築物相若，因大部分教室將轉為訓練工場和實驗室用途，新增的樓面面積將用於安裝相關的升降機和自動梯設施，以供教學用途。

升降機中心預計每年可提供400個全日制及兼讀制課程學額，以及約500個在職培訓學額，主要涉及「升降機及自動梯的職前綜合培訓」、「升降機及自動梯的在職人士持續專業進修」及「升降機及自動梯的最新科技應用」共3類課程，學額和課程將由兩所青年學院及此中心共同提供。

職訓局表示，因應近年機電工程行業對專業技術人員需求顯著增加，尤其是在升降機和自動梯的保養、現代化改造及維護安全等方面的專業人才，機電工程署、消防處及電梯業協會等業界代表曾分別向職訓局反映相關的人手、課程需求及建議增加培訓名額。

目前相關培訓資格必須於本地進行，課程主要由職訓局提供，在2024/25學年，3個相關的全日制及兼讀制課程，以及為在職人士提供專業培訓，學員總數約460人，當中職專文憑約130人、職專證書課程約330人，在職培訓的相關課程則有約510人次參與。

不過，職訓局用作培訓的青年學院（薄扶林）和青年學院（葵涌），其設備已使用超過40年，目前設施如實習用升降機井道，僅能支持基本安裝、維修及測試技術等傳統技能訓練，未能全面配合最新應用技術發展，如人工智慧物聯網（AIoT）系統整合、智慧監控平臺操作、無人機檢測技術等；加上校舍的建築面積和結構等限制，亦難以全面採用最新的培訓設施，以致培訓內容相對局限於傳統機械技術，難以協助學員適應未來行業技術發展的培訓需求，因而提出改建校舍建議。

項目獲教育局、機電工程署及業界支持，升降機中心落成後亦供其他機電及機械高級文憑和專業在職培訓課程學生作訓練用途，在合適情況下可向學生及公眾人士開放導覽，並舉辦不同形式的體驗活動，增進公眾對行業的認識。

職訓局已委聘顧問就項目進行工地勘測、制訂初步設計和詳細設計，據現時的初步計劃，預計建築工程可在展開後約3年內完成，並可於2029/30學年投入服務。