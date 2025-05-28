一歲女童確診新冠情况危殆　發病僅一日抽搐併發腦炎 (20:50)

衛生防護中心表示，該名過往健康良好的女童，昨日（27日）開始出現發燒及流鼻水，今日（28日）出現抽搐，被帶到東區醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。臨牀診斷為新冠病毒併發腦炎。她目前仍然留醫，情况危殆。

初步調查顯示，該名女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的3名家居接觸者曾出現病徵，其中兩人的快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，現已痊癒。

衛生防護中心指，新冠活躍程度的升幅開始放緩，但預計短期內仍然維持在較高水平。中心認為，新冠已成為一種有周期性的風土病，它在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至5月17日的一周，污水監測新冠病毒含量及呼吸道樣本檢測陽性率過去一周升幅放緩。

至於基因分析顯示XDV及其後代病毒株已成為現時本地最流行的變異病毒株。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。最新資料並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。呼籲高風險人士應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。